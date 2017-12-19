''Taraftarımızı çok memnun edemedik''

Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Orman Muğla'dan sonra Aydın ve Denizli'yi de ziyaret edeceğini açıklarken, ligin ilk yarısının son maçına çıkacaklarını ve Demirgrup Sivasspor maçından üç puan alarak ligin ilk yarısını iyi bir yerde tamamlamak istediklerini söyledi. Orman, "Şampiyonlar ligi gayet iyi geldi. Çok müthiş bir başarı elde ettik. Allah darısını ikinci devredeki Bayern Münih ile devamını nasip etsin. Ligdeki performansımız hem beni, hem teknik kadroyu, hem de oyuncularımızın, en başta taraftarımızın çok memnun etmedi açıkçası ilk devre. Çok dengeli bir dağılım var ama netice itibari ile Beşiktaş bu yarışın en ortasında. Şu anda lig lideri ile aramızda üç puan var. İnşallah son maçımızı kazanıp önümüze bakacağız. Önümüzdeki devre daha farklı Beşiktaş olacağına inanıyorum. Umudumuz çok fazla. İnşallah üst üste üç sene şampiyon olacağız" dedi.

Ligin devre arasında yeni transfer çalışmaları ile ilgili bilgi veren Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, "Daha şu anda gelişmiş bir şey yok. Konuştuğumuz ve düşündüğümüz oyuncular var ama daha sonuca ulaşmadığımız için konuşmamızın manası yok. Şu anda stoper mevkiine takviye düşünüyoruz" dedi.