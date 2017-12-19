 Milosevic gönderildi – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Milosevic gönderildi

    Milosevic gönderildi
    Beşiktaş'ın Rizespor'a kiraladığı ve Rizespor'dan geri gönderilen Alexander Milosevic ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaşımızın formasını terleten Milosevic ile anlaşmamız karşılıklı olarak feshedilerek yollarımız ayrılmıştır. Milosevic'e emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullandı.
    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 06:35
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