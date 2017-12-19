Milosevic gönderildi

Beşiktaş'ın Rizespor'a kiraladığı ve Rizespor'dan geri gönderilen Alexander Milosevic ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaşımızın formasını terleten Milosevic ile anlaşmamız karşılıklı olarak feshedilerek yollarımız ayrılmıştır. Milosevic'e emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullandı.