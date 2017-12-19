Milosevic gönderildi
Beşiktaş'ın Rizespor'a kiraladığı ve Rizespor'dan geri gönderilen Alexander Milosevic ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaşımızın formasını terleten Milosevic ile anlaşmamız karşılıklı olarak feshedilerek yollarımız ayrılmıştır. Milosevic'e emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullandı.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 06:35
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Milosevic gönderildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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