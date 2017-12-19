 Kartal'ın eski yıldızı dönüyor! 2.5 yıllık sözleşme... – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Kartal'ın eski yıldızı dönüyor! 2.5 yıllık sözleşme...

    Kartal'ın eski yıldızı dönüyor! 2.5 yıllık sözleşme...

    , 'yı yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar Shanghai Shenhua ile yollarını ayıran Senegalli golcü ile iki buçuk yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

    Ntv Spor'un haberine göre; , formasını bir kez daha giymek için gün sayıyor. Siyah-beyazlılar bir süredir temas halinde oldukları Senegalli oyuncu ile anlaşma aşamasına geldi.

    Geçen sezonun ardından ameliyat olan Ba'nın sağlık ve performans raporlarını inceleyen Beşiktaş, sonuçların olumlu çıkması üzerine harekete geçti.

    Kulübü Shanghai Shenhua ile sözleşmesini sona erdiren Demba Ba için bonservis bedeli ödemeyecek olan siyah-beyazlılar, tecrübeli oyuncu ile 2.5 yıllık mukavele imzalamayı planlıyor.

    17 Temmuz 2016'da Shanghai Shenhua forması ile oynadığı karşılaşmada sol ayak kaval kemiği kırılan 32 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi. Siyah-beyazlı formayı sadece 2 maç giyebilen Ba, sezon başında geri döndüğü Çin ekibi ile maça çıkmadı.

    BİR YABANCI OYUNCUYA VEDA
    Beşiktaş Senegalli oyuncuyu kadrosuna katması halinde kadrosundan 1 yabancı oyuncuyu elden çıkartmak zorunda kalacak. Şu an Aras ve Boyko ile 14 yabancı futbolcusu olan siyah-beyazlıların, Ba'ya kontenjan açmak için en az 1 yabancı oyuncu ile yollarını ayırması gerekiyor.

    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:56
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