Kartal'ı uçuruyor

De Telegraaf, "Beşiktaş'ın galibiyetine fantastik performansıyla yardımcı oldu" derken AD Gazetesi de "Kariyerinin ilk hat-trick performansıyla Kartal'ı havalandırdı" yazdı



Voebal International, "Eşsiz performansıyla zirve mücadelesini yeniden heyecanlandırdı" İfadesini kullanırken, Fransız L'Equipe gazetesi "Beşiktaş'a hayat verdi" yorumunu yaptı



BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Vodafone Park'ta Osmanlıspor'u 5-1 mağlup ederek sezonun en farklı galibiyetini elde ederken, hat-trick yaparak gecenin kahramanı olan Ryan Babel Hollanda basını başta olmak üzere Avrupa medyasından da büyük övgü aldı. Tecrübeli yıldızın, hattrick performansı özellikle Hollanda basınında geniş yer buldu. Ülkesinin köklü gazetelerinden De Telegraaf, "Babel, Beşiktaş'ın Osmanlıspor galibiyetine fantastik performansıyla yardımcı oldu" ifadelerini kullandı. AD Gazetesi de Babel'in performansına özel olarak yer ayırıp, "Babel, kariyerinin ilk hat-trick performansı ile Beşiktaş'ta parladı" cümlelerini öne çıkardı.



EŞSSİZ BİR PERFORMANS

VOEBAL International da maça geniş yer ayırırken Babel'den övgüyle bahsetti. Geniş yer verilen maçla alakalı, "Babel'in ilk hat-tricikini yaptığı eşsiz performansıyla zirve mücadelesini yeniden heyecanlandırdı" yorumları yazıldı. Haberin detayında, "Galatasaray'ın puan kaybettiği günde Beşiktaş, Babel'in yardımıyla avantajı iyi kullandı" denildi. Fransız L'Equipe gazetesi "Babel, Beşiktaş'a hayat verdi. Yaptığı üçlemeyle Beşiktaş ligde yeniden üçüncü sıraya döndü" ifadeleri kullanıldı. NU nl sitesi de, "Babel, hat-trick ile Beşiktaş'a yardım etti. Attığı 3 golle büyük iç saha galibiyetini getirdi" yorumunu yaptı.



HAT-TRiCK ZOR DEDi 40 GÜN SONRA YAPTI

HOLLANDA Milli Takımı için gittiği ülkesinde verdiği röportajda, "Kariyerimde en son Deportivo'da santrfor oynamıştım. Bu mevkide oynarsam elimden geleni yaparım ama benden hat trick beklemeyin" açıklamasını yapan Babel, üzerinden 40 gün geçtikten sonra kariyerindeki ilk hat-trick'i yaptı. Hat-trick yaptığı topu hatıra olarak saklayan Babel, Vodafone Park'taki 100'üncü golü atmayı da başardı. Yıldız oyuncu Osmanlı maçında 3 gol atıp, 2 de kilit pas verirken; 43 kez topla buluştu, 3 uzun toptan 2'sinde başarılı oldu.



Vitesi yükselttiler!

OSMANLISPOR maçı öncesi pazar günü yayınlanan 'Vites yükseltmeli' başlıklı yorumumuzda "Kartal'ın gol ayakları vitesi biraz yükseltirse, sezonun en farklı galibiyetlerinden biri gelebilir" ifadesini kullanmıştım. Öyle de oldu... Babel hat-trick yaptı, Quaresma ve Adriano asistleriyle yıldızlaştı, Negredo ve Cenk Tosun da gollerine devam edince Kara Kartal, Vodafone Park'ta yüksekten uçmayı başardı. Bu hafta rakip Sivasspor. Kırmızı-beyazlılar, sahasında Konya ve Başakşehir gibi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden ancak elenen iki takımı mağlup etmeyi başardı. Eğer Kartal vitesi tekrar düşürürse, cumartesi günü 'kar yağışı' beklenen Sivas'tan buz gibi bir duş alarak dönebilir! Dikkat!..



Mini yorum Cenk Atılgan