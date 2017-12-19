 Büyük sürpriz! Arda Turan 'evet' dedi! – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Büyük sürpriz! 'evet' dedi!

    Büyük sürpriz! Arda Turan 'evet' dedi!

    Ocak ayında Barcelona'dan ayrılacak olan Ardan Turan için devreye girdi ve teklifini iletti.

    Taslisca'nın ayrılma ihtimaline karşın 10 numara bölgesine takviye yapmak isteyen , 'dan 'evet' yanıtını aldı.

    Habertürk'ün haberine göre; siyah-beyazlı takımda, Ardan Turan'ın sezon sonun kadar kiralanacağı iddiaları arttı. Tecrübeli yıldızın ailesinin de Galatasaray'a olan kırgınlıkları sebebiyle bu transfere olumlu yaklaştığı iddia ediliyor.

    Arda Turan'ın astronomik maaşının da ilk 6 ay için Barcelona tarafından karşılanması planlanıyor. Beşiktaş, yıldız isimden Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de büyük katkı alacağını düşünüyor.

    Şenol Güneş'in de kadrosunda görmek istediği Arda Turan, tecrübeli hocayla çalışmak istediğini ifade ediyor.

    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:24
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