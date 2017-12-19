Büyük sürpriz! Arda Turan 'evet' dedi!
Ocak ayında Barcelona'dan ayrılacak olan Ardan Turan için Beşiktaş devreye girdi ve teklifini iletti.
Taslisca'nın ayrılma ihtimaline karşın 10 numara bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Arda Turan'dan 'evet' yanıtını aldı.
Habertürk'ün haberine göre; siyah-beyazlı takımda, Ardan Turan'ın sezon sonun kadar kiralanacağı iddiaları arttı. Tecrübeli yıldızın ailesinin de Galatasaray'a olan kırgınlıkları sebebiyle bu transfere olumlu yaklaştığı iddia ediliyor.
Arda Turan'ın astronomik maaşının da ilk 6 ay için Barcelona tarafından karşılanması planlanıyor. Beşiktaş, yıldız isimden Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de büyük katkı alacağını düşünüyor.
Şenol Güneş'in de kadrosunda görmek istediği Arda Turan, tecrübeli hocayla çalışmak istediğini ifade ediyor.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 13:24
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Büyük sürpriz! Arda Turan 'evet' dedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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