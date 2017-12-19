Açıklamalarda bulunan Ürkmezgil, yaşadıkları puan kayıplarına rağmen Beşiktaş'ın kısa sürede toparlandığını belirterek, "Birkaç puan kaybı sonrası Beşiktaş şampiyonluğu kaçırdı şeklinde yorumlar yapıldı. Beşiktaş'tan şampiyonluk gitmez. Sonuna kadar yarışın içindeyiz. Şampiyonlar Ligi ile Süper Ligi bir arada götürmek zor iş. Futbolda büyük konuşmak olmaz. Bu takımı ilk kurduğumuz zamandan itibaren şampiyonluk için oynuyoruz." diye konuştu.

Beşiktaş'ın yaşadığı puan kayıpları sonrasında olumsuz yorumların arttığını vurgulayan Ürkmezgil, "Beşiktaş her zaman potanın içindeki takımdır. Beşiktaş, Avrupa'da üst düzey maçlar oynadı ama buna rağmen şampiyonluktan kopmadı diyen yok. Aldığımız olumsuz sonuçlar sonrasında şampiyonluk gitti gibi bir hava estiriliyor. Herkes bardağın boş tarafından bakıyor. Bunu anlamıyorum. Avrupa maçları da bitti rahatladık artık. Takımdaki herkesin de hazır olması lazım. Tüm konsantrasyonumuzu Bayern Münih maçına kadar lige vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"MEDEL'İ KAZANMAK BEŞİKTAŞ ADINA ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Siyah-beyazlı takımın Şilili futbolcusu Gary Medel'in performansına da değinen siyah-beyazlı yönetici, "Medel takıma ciddi bir dinamizm getirdi. Medel'i kazanmak Beşiktaş adına çok önemliydi, Şenol Güneş bunu gerçekleştirdi. Osmanlıspor maçında alınan skor takımın öz güvenini yükseltti." değerlendirmesinde bulundu.

Ürkmezgil, Beşiktaş'ın maçlarını kaçıranların çok pişman olduğunu dile getirerek, "İç sahada son maçlarda hem bol gol, tempo ve kaçan goller var. Bu da futbol zevkini yükseltiyor. Beşiktaş'ın durağan futbolu yok hamle üstüne hamle yapıyor. İzleyenlere heyecan da yaşatıyor. Bu oyunu gördükten sonra maça gelmeyenler kafasını duvarlara vuruyordur." yorumunu yaptı.



"ŞAHANE BİR LİG OLUYOR"

Ligde iddialı bir yarışın yaşandığını vurgulayan Ürkmezgil, iyi futbolun seyirciyi de tribünlere çektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Uzun zamandır böyle bir lig izlememiştim. Yarışa sürekli katılan takımlar oluyor. Şahane bir lig oluyor, seyirciler de tribünlere gelmeye başladı. İlk yarının sonuna geldik ama kimse aşağıdaki takımlara da kesin düşer diyemez. Eskiden ilk yarıda ligin sonunda ne olacağı hemen hemen belli oluyordu, bu sezon ligin yukarısı için de aşağısı için de bir öngörüde bulunmak zor."



"MAÇ OYNANMADAN BELLİ OLMAZ"

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Bayern Münih eşleşmesini değerlendiren Ahmet Ürkmezgil, sözlerini şöyle tamamladı:



"Avrupa'da bu noktaya gelmek önemli. Bu turda kimin ne yapacağını kestirmek zor. Futbolda sonuç maç oynanmadan belli olmaz. Basel, Sevilla çıksa yüzde yüz eleriz denilemeyeceği gibi Bayern Münih'e de yüzde yüz eleniriz diye bir teminat verilmez. Beşiktaş'ın tarihinde Liverpool, Chelsea, Manchester United galibiyetleri var. O güne kadar takımın en iyi şekilde hazırlanacağını düşünüyorum."