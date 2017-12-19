Beşiktaş'ta yıldız oyuncu antrenmanı yarıda bıraktı
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, idmanda sakatlık yaşadı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü. Takım toplantısı ile başlayan idman ısınma koşuları ve top kapma çalışması ile devam etti. Antrenman üç ayrı takım halinde değişmeli yapılan çift kale maçlar ile sona erdi. Gol yiyen takımın değiştiği çift kale maçlar oldukça çekişmeli geçti. Turuncu ve yeşil takım maçları kazanan siyah takımın sevinç pozu vermesine engel olurken, ortaya tüm takımın sevindiği renkli görüntüler çıktı. Çift kale maçlar esnasında Tolgay ile girdiği ikili mücadelede ayağına darbe alan Talisca, antrenmanı tedbir amaçlı yarıda bıraktı. Talisca'nın durumunun yapılacak kontrollerden sonra belli olacağı bildirildi. Tosic ve Atiba ise salonda bireysel antrenör eşliğinde çalıştı. Siyah-beyazlı takım, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
BABEL'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
Bu arada antrenman öncesinde Siyah-beyazlı futbolcu Ryan Babel'in doğum günü, kesilen pastayla kutlandı. Doğum günü kutlamasında bir konuşma yapan Babel, tüm kulvarlarda başarı ve sağlık temennisinde bulundu. Teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular yeni yaşında Ryan Babel'e mutluluklar diledi.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 18:20
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Beşiktaş'ta yıldız oyuncu antrenmanı yarıda bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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