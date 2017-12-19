Haberde, Kartal'ın kendisi için teklif yaptığı belirtilen 20 yaşındaki futbolcu için Bakü'ye siyah-beyazlılardan yetkili isimler gitti. Teknik direktör Kurban Kurbanov'un oyuncuyu bırakmaya karşı olmadığı, transferin kulüplerin arasındaki anlaşmaya kaldığı ifade edildi.



ŞENOL GÜNEŞ, KARABAĞ'A GİTMİŞTİ

Milliyet'in haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş geçtiğimiz haftalarda Qarabağ-Chelsea maçını izlemek üzere Bakü'ye gitmiş, Kurbanov ile de bir araya gelmişti. Güneş'in iddiaların ardından bu ziyaretinin tesadüf olmadığı yorumları yapıldı. Deneyimli teknik adam bu maçta oyuncuyu izledi, Kurbanov ile olan sohbetinde Mahir de konuşuldu.



YÜKSELEN YILDIZ

Azeri futbolcu 17 yaşından ülkenin birinci liginde forma giyiyor. FC Bakü takımından iki yıl önce Qarabağ'a transfer oldu. Sol kanatta ileri dönük görev alan Mahir, sürati, çalımları, etkili sol ayağıyla ve her geçen gün yükselen performansıyla dikkat çekiyor.







DEVLERE KARŞI FORMA GİYDİ

Azerbaycan genç milli takımlarının ardından A Milli Takım'da da forma giymeye başlayan futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de Chelsea, Roma gibi takımlar karşısında görev alarak genç yaşında önemli tecrübe kazandı. Ligde oynadığı 11 maçta 6 gol-4 asiste imza attı.