Başkan penaltı kaçırdı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yenilenen Beşiktaş Belediyesi Çilekli Spor Tesisleri'nin açılışını yaptı. Miniklerin file bekçiliği yaptığı anlarda Orman, kullandığı penaltıyı kaçırdı. Gençlerin bu tesislerden yararlanması gerektiğini dile getiren Orman, "Beşiktaş tabii çok önemli bir marka biz ilçemizin ismini taşıyan, semtimize de çok bağlı bir kulübüz. Onun için de semtimizde olan şeyler bizi ilgilendiriyor. İnsanlarımız spor yapsın, ahlaklı sporcular olmayı öğrensinler" diye konuştu.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 01:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
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akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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