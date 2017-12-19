Başkan penaltı kaçırdı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yenilenen Beşiktaş Belediyesi Çilekli Spor Tesisleri'nin açılışını yaptı. Miniklerin file bekçiliği yaptığı anlarda Orman, kullandığı penaltıyı kaçırdı. Gençlerin bu tesislerden yararlanması gerektiğini dile getiren Orman, "Beşiktaş tabii çok önemli bir marka biz ilçemizin ismini taşıyan, semtimize de çok bağlı bir kulübüz. Onun için de semtimizde olan şeyler bizi ilgilendiriyor. İnsanlarımız spor yapsın, ahlaklı sporcular olmayı öğrensinler" diye konuştu.