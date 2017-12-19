Atiba 3 kez baba oldu! İşte çocuğun ismi
Beşiktaş'ın yıldızı Atiba Hutchinson'ın yeni bebeği dünyaya geldi. Hutchinson çifti çocuklarına Ayo Siyah ismini verdi.
Beşiktaş'ın Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, 3'üncü kez baba oldu. Siyah-beyazlı kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Atiba'yı tebrik etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Atiba Hutchinson'ın eşi Sarah Hutchinson, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde bir erkek bebek dünyaya getirdi.Atiba - Sarah çifti yeni doğan bebeklerine Ayo Siyah ismini verdi. Atiba - Sarah Hutchinson çiftini tebrik eder, çocukları; Noah, Nava ve Ayo Siyah'a sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 17:22
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Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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