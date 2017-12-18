Osman Aşkın Bak'tan Cenk Tosun'a tebrik
Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şampiyonlar Ligi grup aşamalarının en güzel golünü kaydeden Cenk Tosun'u Twitter üzerinden tebrik etti. Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şampiyonlar Ligi grup aşamalarının en güzel golünü kaydeden Cenk Tosun'u Twitter üzerinden tebrik etti.
Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'a tebrik geldi. Bakan Bak, Porto'ya attığı golle Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasındaki en güzel golünü atan Cenk Tosun'u Twitter'dan tebrik etti.
Osman Aşkın Bak, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin tweetini alıntılayarak ''Tebrikler Tosun Paşa'' tweetini paylaştı.
CENK TOSUN'DAN CEVAP
Beşiktaş'ın golcü forveti ise ''Çok teşekkür ederim Sayın Bakanım'' cevabı verip Bak'ın tweetini retweet yaptı.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:37
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Osman Aşkın Bak'tan Cenk Tosun'a tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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