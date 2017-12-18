 Osman Aşkın Bak'tan Cenk Tosun'a tebrik – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Osman Aşkın Bak'tan Cenk Tosun'a tebrik

    Osman Aşkın Bak'tan Cenk Tosun'a tebrik

    Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şampiyonlar Ligi grup aşamalarının en güzel golünü kaydeden Cenk Tosun'u Twitter üzerinden tebrik etti. Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şampiyonlar Ligi grup aşamalarının en güzel golünü kaydeden Cenk Tosun'u Twitter üzerinden tebrik etti.

    Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'a tebrik geldi. Bakan Bak, Porto'ya attığı golle Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasındaki en güzel golünü atan Cenk Tosun'u Twitter'dan tebrik etti.

    Osman Aşkın Bak, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin tweetini alıntılayarak ''Tebrikler Tosun Paşa'' tweetini paylaştı.

    CENK TOSUN'DAN CEVAP

    Beşiktaş'ın golcü forveti ise ''Çok teşekkür ederim Sayın Bakanım'' cevabı verip Bak'ın tweetini retweet yaptı.

    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:37
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