Osman Aşkın Bak'tan Cenk Tosun'a tebrik

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'a tebrik geldi. Bakan Bak, Porto'ya attığı golle Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasındaki en güzel golünü atan Cenk Tosun'u Twitter'dan tebrik etti.

Osman Aşkın Bak, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin tweetini alıntılayarak ''Tebrikler Tosun Paşa'' tweetini paylaştı.

CENK TOSUN'DAN CEVAP

Beşiktaş'ın golcü forveti ise ''Çok teşekkür ederim Sayın Bakanım'' cevabı verip Bak'ın tweetini retweet yaptı.