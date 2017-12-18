Kartal'a Vida şoku!

Hırvat basınında yer alan habere göre; Beşiktaş ile ön sözleşme imzaladığı belirtilen Vida'nın Dinamo Kiev'de kalmaya karar verdiği kaydedildi. 28 yaşındaki Hırvat savunma oyuncusunun kulüpte kalmak için istediği şartların sağlanması dolayısıyla, kariyerini Dinamo Kiev'de sürdüreceği vurgulandı.



VİDA'YI DİNAMO KİEV BAŞKANI İKNA ETTİ

Vida'nın, Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis ile görüşten sonra, yıl sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmaya karar verdiği ifade edildi.