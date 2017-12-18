Kartal'a Vida şoku!
Uzun süredir siyah-beyazlıların gündeminde yer alan Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida'nın, kulübü Dinamo Kiev ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladığı iddia edildi.
Hırvat basınında yer alan habere göre; Beşiktaş ile ön sözleşme imzaladığı belirtilen Vida'nın Dinamo Kiev'de kalmaya karar verdiği kaydedildi. 28 yaşındaki Hırvat savunma oyuncusunun kulüpte kalmak için istediği şartların sağlanması dolayısıyla, kariyerini Dinamo Kiev'de sürdüreceği vurgulandı.
VİDA'YI DİNAMO KİEV BAŞKANI İKNA ETTİ
Vida'nın, Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis ile görüşten sonra, yıl sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmaya karar verdiği ifade edildi.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:29
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Kartal'a Vida şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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