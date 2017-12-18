Gary değil ileri!
İlk 11’de yer bulan Gary Medel %97 başarılı pas oranı yakalayıp, 6 ikili mücadele kazandı. 3 de rakip atak kesen tecrübeli futbolcuyu tribünler ayakta alkışladı.
Beşiktaş'a geldiği ilk dönemde istediği kadar forma şansı bulamadığı için sorun çıkaran Gary Medel, dün akşam Şenol Güneş'in sürpriz rotasyonuyla ilk 11'deki yerini aldı… Yıldız futbolcu, hocasının yüzünü kara çıkarmayarak takımın en iyi isimlerinden birisi oldu. 66 pasta 64 isabet sağlayarak yüzde 97 başarı oranı yakalayan, 9 ikili mücadelenin 6'sını kazanan ve rakibin 3 atağını kesen Medel'e taraftarlar alkışlarla sevgi gösterisinde bulundu. Şilili oyuncu, orta sahada yaşanan rekabetle ilgili soruya, "Takım içinde sağlıklı bir mücadele var. Ben de forma giymek için en iyi şekilde çalışıyorum" cevabını verdi.
Sabah
Sabah
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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