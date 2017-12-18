 Gary değil ileri! – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Gary değil ileri!

    Gary değil ileri!

    İlk 11’de yer bulan %97 başarılı pas oranı yakalayıp, 6 ikili mücadele kazandı. 3 de rakip atak kesen tecrübeli futbolcuyu tribünler ayakta alkışladı.

    'a geldiği ilk dönemde istediği kadar forma şansı bulamadığı için sorun çıkaran , dün akşam Şenol Güneş'in sürpriz rotasyonuyla ilk 11'deki yerini aldı… Yıldız futbolcu, hocasının yüzünü kara çıkarmayarak takımın en iyi isimlerinden birisi oldu. 66 pasta 64 isabet sağlayarak yüzde 97 başarı oranı yakalayan, 9 ikili mücadelenin 6'sını kazanan ve rakibin 3 atağını kesen Medel'e taraftarlar alkışlarla sevgi gösterisinde bulundu. Şilili oyuncu, orta sahada yaşanan rekabetle ilgili soruya, "Takım içinde sağlıklı bir mücadele var. Ben de forma giymek için en iyi şekilde çalışıyorum" cevabını verdi.

    Sabah

    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gary değil ileri! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN