 Vida pazarlığı ceza getirebilir – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
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    17 Aralık 2017, Pazar
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    Vida pazarlığı ceza getirebilir

    Vida pazarlığı ceza getirebilir
    Beşiktaş'ın söz kestiği Vida'nın, gelmeden satılacağı iddiaları yönetimin başını derde sokabilir. FIFA kurallarına göre Beşiktaş'ın böyle bir hakkı yok. Beşiktaş'la anlaşma hakkına sahip olsa da, henüz D. Kiev'in oyuncusu. Başka bir kulüp Beşiktaş ile anlaşma yapmak isterse, Ukrayna ekibi hem Beşiktaş'ı hem de Vida'yı FIFA'ya şikayet edebilir.
    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:44
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