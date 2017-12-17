 Talisca olmazsa Paqueta – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
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    17 Aralık 2017, Pazar
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    Talisca olmazsa Paqueta

    Talisca olmazsa Paqueta
    Talisca konusunda beklemeye geçen Beşiktaş, Flamengo'nun genç yıldızı Paqueta için kolları sıvadı. 20 yaşındaki 10 numara için 2.5 milyon euro'su Ocak'ta, 7.5 milyon euro'su Temmuz'da olmak üzere 10 milyon euro'luk teklif yapılacak; bir sonraki satıştan da kulübü Flamengo'ya %25 oranında bir pay önerilecek.
    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:37
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