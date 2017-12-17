 Osmanlı maçı biletleri 80 TL – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
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    17 Aralık 2017, Pazar
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    Osmanlı maçı biletleri 80 TL

    Osmanlı maçı biletleri 80 TL
    BEŞİKTAŞ, bu akşam saat 19.30'da Vodafone Park'da Osmanlıspor ile karşılaşacak. Mücadelenin bilet fiyatları 80 ile 245 TL arasında değişirken; VIP ve 1903 tribün biletleri de 650-750 TL arasında değişiyor. Bu arada G.Saray maçında belirli tribünlere verilen ceza sebebiyle, o tribünlere giden taraftarlar; bu akşamki maçı tribünden izleyemeyecek.
    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:09
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