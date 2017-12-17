Osmanlı maçı biletleri 80 TL

BEŞİKTAŞ, bu akşam saat 19.30'da Vodafone Park'da Osmanlıspor ile karşılaşacak. Mücadelenin bilet fiyatları 80 ile 245 TL arasında değişirken; VIP ve 1903 tribün biletleri de 650-750 TL arasında değişiyor. Bu arada G.Saray maçında belirli tribünlere verilen ceza sebebiyle, o tribünlere giden taraftarlar; bu akşamki maçı tribünden izleyemeyecek.