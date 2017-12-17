Kendi ipini kendi çekecek

BEŞİKTAŞ yönetimi Talisca kararını verdi. Brezilyalı oyuncu, Benfica'ya kendisi için teklif yapılıp-yapılmayacağını ikinci yarıdaki performansıyla hak edecek. Eğer Talisca ikinci yarıda ilk yarının üzerine çıkarsa sözleşme alacak; aksi taktirde ise Brezilyalı yıldıza, "Benfica'ya dön, sözleşme uzatma; bize imza parası ile gel" denilecek.