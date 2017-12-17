 Kendi ipini kendi çekecek – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
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    17 Aralık 2017, Pazar
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    Kendi ipini kendi çekecek

    Kendi ipini kendi çekecek
    BEŞİKTAŞ yönetimi Talisca kararını verdi. Brezilyalı oyuncu, Benfica'ya kendisi için teklif yapılıp-yapılmayacağını ikinci yarıdaki performansıyla hak edecek. Eğer Talisca ikinci yarıda ilk yarının üzerine çıkarsa sözleşme alacak; aksi taktirde ise Brezilyalı yıldıza, "Benfica'ya dön, sözleşme uzatma; bize imza parası ile gel" denilecek.
    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:05
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