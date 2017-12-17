 Hulk’a Pepe teklifi – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Aralık 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Hulk’a Pepe teklifi

    Hulk’a Pepe teklifi
    BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, Çin'de mutsuz olan Hulk'u ajandasına yazdı. Fakat Hulk, Çin'de senelik 17.3 milyon euro kazanıyor. Bu nedenle Başkan Orman, Hulk adını önüne getiren 2 farklı menajere "Pepe'nin aldığından fazlasını (Senelik 4.2 milyon euro) kimseye veremeyeceğiz" diyerek çizgiyi çekiyor.
    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:33
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hulk’a Pepe teklifi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN