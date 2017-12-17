Hulk’a Pepe teklifi

BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, Çin'de mutsuz olan Hulk'u ajandasına yazdı. Fakat Hulk, Çin'de senelik 17.3 milyon euro kazanıyor. Bu nedenle Başkan Orman, Hulk adını önüne getiren 2 farklı menajere "Pepe'nin aldığından fazlasını (Senelik 4.2 milyon euro) kimseye veremeyeceğiz" diyerek çizgiyi çekiyor.