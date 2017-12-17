 Gökhan Gönül'den alkış alan hareket – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    'den alkış alan hareket

    Gökhan Gönül'den alkış alan hareket

    Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş sahasında Osmanlıspor karşısında ilk yarıyı Babel'in golleriyle 2-0 önde tamamladı. Maçın ilk yarısının son bölümünde 'ün fair-play davranışı taraftarlarıdan alkış aldı

    Beşiktaş hücumunda Halil Umut Meler, korner kararı verdi. , 'Top benden çıktı' deyince kararını değiştirdi. Taraftarlar, Gökhan'ı alkışladı.

    Gökhan Gönül, yardımcı hakemin korneri işaret ettiği pozisyonda orta hakeme giderek, aut olduğunu söyledi.

    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:32
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