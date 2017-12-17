Gökhan Gönül'den alkış alan hareket
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş sahasında Osmanlıspor karşısında ilk yarıyı Babel'in golleriyle 2-0 önde tamamladı. Maçın ilk yarısının son bölümünde Gökhan Gönül'ün fair-play davranışı taraftarlarıdan alkış aldı
Beşiktaş hücumunda Halil Umut Meler, korner kararı verdi. Gökhan Gönül, 'Top benden çıktı' deyince kararını değiştirdi. Taraftarlar, Gökhan'ı alkışladı.
Gökhan Gönül, yardımcı hakemin korneri işaret ettiği pozisyonda orta hakeme giderek, aut olduğunu söyledi.
- 17 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:32
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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