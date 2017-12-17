Dilmen'den Beşiktaşlı oyuncuya övgü
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Osmanlıspor maçını değerlendirdi.
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Osmanlıspor karşıya karşıya geldi. Beşiktaş, Vodafone Park'ta rakibini 5-1 yendi.
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Osmanlıspor maçı sonrası şöyle konuştu:
Quaresma'nın klasik oyundan çıkarken hareket, o anda öyle yapabilirsin. 30 saniye nefeslendikten sonra normale döndü. Quaresma kötü olduğu için değil, Lens'i kullanmak için oyuna aldı. Gökhan Gönül'ün biraz devre arasını iyi değerlendirmesi lazım. Fabri, oyun 4-0 iken de cin gibiydi. Yazın bir bakmışsınız, Cenk Tosun 40 milyon euro olabilir.
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Osmanlıspor maçının ilk devresini şöyle yorumladı:
Medel'i çok beğendim. Geldiğinden beri ilk kez sınıfı geçti bugün. Quaresma, tam bir Vodafone Park oyuncusu. O performansını deplasmanda da göstermesi gerekiyor. Babel sezon boyunca 7-12 gol atabilir. İspanya'dan gelirken Beşiktaş'ın arayıp da bulamadığı bir oyuncu oldu. Hem gol atar, hem de savunma yapar. Beşiktaş sezon sonunda ligin en çok gol atan 2 takımından biri olur. Bugün de üçüncülüğe yerleşir
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Osmanlıspor maçı sonrası şöyle konuştu:
Quaresma'nın klasik oyundan çıkarken hareket, o anda öyle yapabilirsin. 30 saniye nefeslendikten sonra normale döndü. Quaresma kötü olduğu için değil, Lens'i kullanmak için oyuna aldı. Gökhan Gönül'ün biraz devre arasını iyi değerlendirmesi lazım. Fabri, oyun 4-0 iken de cin gibiydi. Yazın bir bakmışsınız, Cenk Tosun 40 milyon euro olabilir.
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Osmanlıspor maçının ilk devresini şöyle yorumladı:
Medel'i çok beğendim. Geldiğinden beri ilk kez sınıfı geçti bugün. Quaresma, tam bir Vodafone Park oyuncusu. O performansını deplasmanda da göstermesi gerekiyor. Babel sezon boyunca 7-12 gol atabilir. İspanya'dan gelirken Beşiktaş'ın arayıp da bulamadığı bir oyuncu oldu. Hem gol atar, hem de savunma yapar. Beşiktaş sezon sonunda ligin en çok gol atan 2 takımından biri olur. Bugün de üçüncülüğe yerleşir
- 17 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
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bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
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akdği imparaTudor
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Avcı bombası
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Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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