 Dilmen'den Beşiktaşlı oyuncuya övgü – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Dilmen'den Beşiktaşlı oyuncuya övgü

    Dilmen'den Beşiktaşlı oyuncuya övgü

    , - maçını değerlendirdi.

    Süper Lig'in 16. haftasında ile karşıya karşıya geldi. , Vodafone Park'ta rakibini 5-1 yendi.

    Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Osmanlıspor maçı sonrası şöyle konuştu:

    Quaresma'nın klasik oyundan çıkarken hareket, o anda öyle yapabilirsin. 30 saniye nefeslendikten sonra normale döndü. Quaresma kötü olduğu için değil, Lens'i kullanmak için oyuna aldı. Gökhan Gönül'ün biraz devre arasını iyi değerlendirmesi lazım. Fabri, oyun 4-0 iken de cin gibiydi. Yazın bir bakmışsınız, Cenk Tosun 40 milyon euro olabilir.


    Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Osmanlıspor maçının ilk devresini şöyle yorumladı:

    Medel'i çok beğendim. Geldiğinden beri ilk kez sınıfı geçti bugün. Quaresma, tam bir Vodafone Park oyuncusu. O performansını deplasmanda da göstermesi gerekiyor. Babel sezon boyunca 7-12 gol atabilir. İspanya'dan gelirken Beşiktaş'ın arayıp da bulamadığı bir oyuncu oldu. Hem gol atar, hem de savunma yapar. Beşiktaş sezon sonunda ligin en çok gol atan 2 takımından biri olur. Bugün de üçüncülüğe yerleşir
    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:41
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