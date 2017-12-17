Demba Ba 7 aydır kayıp!

Beşiktaş'ta Demba Ba ismi her boşlukta gündeme geliyor ama Senegalli futbolcunun derdi büyük... Menajerliğini Ahmet Bulut'un yaptığı yıldız oyuncu, en son 28 Mayıs'ta kazanılan G.Antespor maçında Beşiktaş formasıyla 12 dakika sahada kalmıştı. O günden sonra da bir daha da sahaya çıkamadı. Kulübü Shangai'ın resmi kayıtlarında da Demba Ba için "Dizindeki sakatlık nedeniyle sahalara dönüş tarihi bilinmiyor" notu yer alıyor. Beşiktaş yönetimi bu konuda kararsız kalırken, son kararı teknik direktör Şenol Güneş'in vereceği; tecrübeli çalıştırıcının Demba Ba'nın detaylı raporlarını sağlık heyetine incelettikten sonra nihai kararını vereceği belirtildi.