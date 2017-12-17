Dalyayı Babel dedi!
Beşiktaş’ın Osmanlıspor ile oynadığı karşılaşmada durumu 1-0’a getiren Ryan Babel, siyah-beyazlıların Vodafone Park’taki 100. golüne de imzasını atmış oldu.
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, siyah-beyazlı kulübün tarihine geçti. Osmanlıspor ile oynanan karşılaşmanın 32. dakikasında takımını öne geçiren Babel, Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın kaydettiği 100. gole de imzasını atmış oldu. İlk yarıda baskısını artıran Beşiktaş'ta Adriano'nun soldan yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselip kafayı vuran ve takımını öne geçiren Babel, 11 Nisan 2016'da açılan Vodafone Park'taki 100 golü kaydeden isim oldu.
- 17 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:33
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Dalyayı Babel dedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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