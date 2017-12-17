Dalyayı Babel dedi!

Beşiktaş’ın Osmanlıspor ile oynadığı karşılaşmada durumu 1-0’a getiren Ryan Babel, siyah-beyazlıların Vodafone Park’taki 100. golüne de imzasını atmış oldu.

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, siyah-beyazlı kulübün tarihine geçti. Osmanlıspor ile oynanan karşılaşmanın 32. dakikasında takımını öne geçiren Babel, Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın kaydettiği 100. gole de imzasını atmış oldu. İlk yarıda baskısını artıran Beşiktaş'ta Adriano'nun soldan yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselip kafayı vuran ve takımını öne geçiren Babel, 11 Nisan 2016'da açılan Vodafone Park'taki 100 golü kaydeden isim oldu.