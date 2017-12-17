Cenk ve Negredo harekatı
Şenol Güneş, son dönemde yaşanan gol sıkıntısına çare bulmak için Cenk Tosun-Negredo ikilisini çift forvet oynatmayı planlıyor.
Beşiktaş Güneş'li ilk sezonunda 15 maçta 34 gol atmıştı. Geçen sezon 15 maçta 27 kez fileleri havalandıran siyah beyazlı takım, bu sezon ise 15 maçta 23 golde kaldı. 2015-16 sezonunda Gomez, geçen sezon Aboubakar'ın Cenk'le birlikte attığı gol sayısına bu sezon Negredo ulaşamadı. Tecrübeli teknik adamın İspanyol futbolcuya kalan haftalarda daha fazla şans tanıması bekleniyor.
- 17 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 06:55
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Manchester City durdurulamıyor
Toplam 1
Yorum
VURA VURA VURA, KIRA KIRA KIRA!! En sonunda tamam, Adamlar artık oldu. Bu sezon geçmişte yaptıkları hataları çözmüşler, kusursuz oynuyorlar. Real bile durduramaz bu takımı!!
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Aysal'dan Adnan Polat'a cevap
Toplam 9
Yorum
Aslan TABI BIZ KIMIZ DISARDAKI YADA SOKAKDAKI GALATASARAYLIYIZ YANI LISECILERDEN FARKLI BIR GÖZLE BIZI GÖREN BIRI DEGIL ADNAN POLAT BASARISIZDI 5
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Aysal'dan Adnan Polat'a cevap
Toplam 9
Yorum
Aslan ADNAN POLAT HATALARINDAN DOLAYI TAKIM LISECILERIN ELINDE OYUNCAK OLMUSTUR KESKI AYSAL TAKIMIN BASINDA KALIP AVRUPAI BIR YAPI OLUSTURSAYDI4
Cenk ve Negredo harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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