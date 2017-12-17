Beşiktaş'tan Bayern Münih'e gözdağı!

Beşiktaş, Ryan Babel'in hat-trick'le yıldızlaştığı maçta sahasında Osmanlıspor'u 5 golle geçti. 32 dakikada perdeyi açan Ryan Bebel, 43 ve 52. dakikalarda attığı gollerle skoru 3-0'a getirdi.Bir golü ofsayt nedeniyle sayılmayan, 2 topu direkten dönen siyah-beyazlılarda 75. dakikada sahneye çıkan Negredo farkı 4'e çıkardı. 82'de Talisca'nın yerine oyuna giren Cenk, 5 dakika sonra sol ayağıyla kaleci Karcemarskas'ı kapadığı köşeden avlayan Cenk Tosun tabelaya 5-0'ı yazdırdı.Osmanlıspor'da Serdar Gürler 90+3'te takımının tek golünü atarak skoru belirledi.Bu galibiyetle puanını 30'a yükselten Beşiktaş, ider Başakşehir'le farkı 3'e indirdi. Osmanlıspor ise 14 puanla 15. sırada kaldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in 16. haftasında Osmanlıspor ile oynanan karşılaşmada geçen haftaki Kayserispor mücadelesine göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Güneş, Kayserispor ile 1-1 berabere kalan maçta ilk 11'de şans verdiği Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup ve Cenk Tosun'u Osmanlıspor karşısında yedek kadroya aldı. Beşiktaş'ta bu oyuncuların yerine ilk 11'de Anderson Talisca, Gary Medel ve Alvaro Negredo şans buldu.

Siyah-beyazlı ekipte Gary Medel, Atiba Hutchinson ile savunmanın önünde görev yaparken, Talisca hücuma dönük orta sahada şans buldu. Vodafone Park'ta attığı gollerle dikkati çeken Negredo ise Cenk Tosun'un yokluğunda şans yakalayan oyuncu oldu.

Beşiktaş'ta Medel ve Talisca 2'şer, Negredo ise 3 maç sonra ilk 11'de görev aldı.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Fabricio Agosto Ramirez, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Quaresma ve Babel ilk 11'de forma giydi.

Yabancı ağırlıklı bir kadro

Beşiktaş, Osmanlıspor karşılaşmasına yabancı ağırlıklı bir kadroyla çıktı.

Türk oyunculardan sadece Gökhan Gönül, ilk 11'de şans bulurken, farklı ülkelere mensup 10 oyuncu sahada yer aldı. Beşiktaş'ın ilk 11'inde 2'şer İspanyol, Brezilyalı, Portekizli'nin yanı sıra birer Sırp, Şilili, Hollandalı ve Kanadalı futbolcu şans buldu.

Caner Erkin'in hasreti bitti

Beşiktaş'ta cezası biten Caner Erkin de yedekler arasında kendisine yer buldu.

Siyah-beyazlı ekibin ligin 9. haftasında Medipol Başakşehir ile Vodafone Park'ta yaptığı karşılaşmada sarı kart cezalısı durumuna düşen ayrıca hakeme yönelik sözlerinden dolayı 6 maç ceza alan Caner, 54 gün sonra bir lig mücadelesinde kadroya girebildi.

Beşiktaş'ta ayrıca Tolga Zengin, Matej Mitrovic, Necip Uysal, Jeremain Lens, Orkan Çınar ve Mustafa Pektemek yedekler arasında yer aldı.



- Oğuzhan Özyakup'a plaket

Beşiktaş'ın 14. haftada Galatasasaray ile yaptığı karşılaşmada görev alan ve siyah-beyazlı formayla 200. maçına çıkan Oğuzhan Özyakup, plaketini Osmanlıspor karşılaşması öncesi aldı.

Oğuzhan'a plaketini Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil verdi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu, Fikret Orman ile yönetim locasından maçı izledi.