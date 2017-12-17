Beşiktaş'tan Bayern Münih'e gözdağı!
Süper Lig'de son 4 haftada 6 puan kaybedip 6. sıraya kadar gerileyen Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih kurasını çektikten sonra kendine geldi. Siyah-beyazlılar, G.Saray'ın da puan kaybettiği haftada sahasında Osmanlıspor'u 5-1 yenerek liderle puan farkını 3'e düşürdü
Bir golü ofsayt nedeniyle sayılmayan, 2 topu direkten dönen siyah-beyazlılarda 75. dakikada sahneye çıkan Negredo farkı 4'e çıkardı. 82'de Talisca'nın yerine oyuna giren Cenk, 5 dakika sonra sol ayağıyla kaleci Karcemarskas'ı kapadığı köşeden avlayan Cenk Tosun tabelaya 5-0'ı yazdırdı.
Osmanlıspor'da Serdar Gürler 90+3'te takımının tek golünü atarak skoru belirledi.
Bu galibiyetle puanını 30'a yükselten Beşiktaş, ider Başakşehir'le farkı 3'e indirdi. Osmanlıspor ise 14 puanla 15. sırada kaldı.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN SÜRPRİZ KADRO
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in 16. haftasında Osmanlıspor ile oynanan karşılaşmada geçen haftaki Kayserispor mücadelesine göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.
Güneş, Kayserispor ile 1-1 berabere kalan maçta ilk 11'de şans verdiği Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup ve Cenk Tosun'u Osmanlıspor karşısında yedek kadroya aldı. Beşiktaş'ta bu oyuncuların yerine ilk 11'de Anderson Talisca, Gary Medel ve Alvaro Negredo şans buldu.
Siyah-beyazlı ekipte Gary Medel, Atiba Hutchinson ile savunmanın önünde görev yaparken, Talisca hücuma dönük orta sahada şans buldu. Vodafone Park'ta attığı gollerle dikkati çeken Negredo ise Cenk Tosun'un yokluğunda şans yakalayan oyuncu oldu.
Beşiktaş'ta Medel ve Talisca 2'şer, Negredo ise 3 maç sonra ilk 11'de görev aldı.
Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Fabricio Agosto Ramirez, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Quaresma ve Babel ilk 11'de forma giydi.
Yabancı ağırlıklı bir kadro
Beşiktaş, Osmanlıspor karşılaşmasına yabancı ağırlıklı bir kadroyla çıktı.
Türk oyunculardan sadece Gökhan Gönül, ilk 11'de şans bulurken, farklı ülkelere mensup 10 oyuncu sahada yer aldı. Beşiktaş'ın ilk 11'inde 2'şer İspanyol, Brezilyalı, Portekizli'nin yanı sıra birer Sırp, Şilili, Hollandalı ve Kanadalı futbolcu şans buldu.
Caner Erkin'in hasreti bitti
Beşiktaş'ta cezası biten Caner Erkin de yedekler arasında kendisine yer buldu.
Siyah-beyazlı ekibin ligin 9. haftasında Medipol Başakşehir ile Vodafone Park'ta yaptığı karşılaşmada sarı kart cezalısı durumuna düşen ayrıca hakeme yönelik sözlerinden dolayı 6 maç ceza alan Caner, 54 gün sonra bir lig mücadelesinde kadroya girebildi.
Beşiktaş'ta ayrıca Tolga Zengin, Matej Mitrovic, Necip Uysal, Jeremain Lens, Orkan Çınar ve Mustafa Pektemek yedekler arasında yer aldı.
- Oğuzhan Özyakup'a plaket
Beşiktaş'ın 14. haftada Galatasasaray ile yaptığı karşılaşmada görev alan ve siyah-beyazlı formayla 200. maçına çıkan Oğuzhan Özyakup, plaketini Osmanlıspor karşılaşması öncesi aldı.
Oğuzhan'a plaketini Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil verdi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu, Fikret Orman ile yönetim locasından maçı izledi.
- 17 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:10
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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