Beşiktaş - Osmanlıspor | CANLI
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, evinde Osmanlıspor'u konuk ediyor.
Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Osmanlıspor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Averajla 6. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup edip önündeki takımların puan kaybını bekleyecek. Ligin 15. haftasında Kayserispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş 27 puana sahip. Osmanlıspor'un ise 14 puanı bulunuyor.
Beşiktaş'ın 11'i: Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo
Osmanlıspor'un 11'i: Karcemarskas, Vrsajevic, Maxsö, Prozhazka, Tiago, Musa, Lawal, Serdar, Özer, Regattin, Cikalleshi
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 19:30
Maçta ikinci yarı oynanıyor
Beşiktaş, karşılaşmaya hızlı başladı. Gökhan Gönül ve Quaresma ile sağ kanadı etkili kullanan ev sahibi takım, oyunu rakip ceza alanı çevresinde oynuyor. Beşiktaş'ın oyun üstünlüğüyle geçen ilk 20 dakikada gol sesi çıkmadı. Siyah-beyazlılar, 2. dakikada Negredo ile 1-0 öne geçti ancak ofsayt gerekçesiyle gol değer kazanmadı.
İLK YARIDA İKİ GOL
Beşiktaş, karşılaşmanın ilk devresinde Babel'in golleriyle Osmanlıspor karşısında 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.
BABEL'DEN HAT-TRICK
Beşiktaş, ikinci yarıda Babel'in 52. dakikadaki golüyle farkı 3'e çıkardı. Babel, hat-trick yaptı.
GOLCÜLER SKORU BELİRLEDİ
Beşiktaş, 74. dakikada Negredo ile skoru 4-0'a taşıdı. Siyah beyazlılarda oyuna sonradan dahil olan Cenk Tosun, 87'de harika bir gole imza atarak skoru 5-0 yaptı.
Pepe, Talisca ve Babel ceza sınırında
Beşiktaş'ta üçer sarı kartı olan Pepe, Ryan Babel ve Anderson Talisca, ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu, Kayserispor karşılaşmasında da kart görürse, 17. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
- 17 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:18
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Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Beşiktaş - Osmanlıspor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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