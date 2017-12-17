5’i bir yerde!

Siyah-beyazlılar; Yılın Futbol Takımı, Yılın Kulüp Başkanı, Yılın Teknik Direktörü Yılın Futbolcusu ve Yılın Transferi olmak üzere beş kategoride birinciliği göğüsledi

Bu yıl 16'ncısı düzenlenen Ceylan İnşaat Türkiye Spor Ödülleri'nin kazananları yapılan halk oylaması ile belirlendi. 16 kategorinin 5'inde Beşiktaş birinci gelerek ödüllere damgasını vurdu. 1 milyon 91 bin 335 oyun kullanıldığı ödüllerde Beşiktaş; Yılın Futbol Takımı, Yılın Kulüp Başkanı, Yılın Teknik Direktörü, Yılın Futbolcusu ve Yılın Transferi olmak üzere beş kategoride birinciliği göğüsledi. Beşiktaş yılın futbol takımı ödülünü aldı. Fikret Orman'ın yılın kulüp başkanı seçildiği halk oylamasında, Şenol Güneş yılın teknik direktörü, Cenk Tosun da yılın futbolcusu oldu. Uzun süre konuşulan Pepe'nin transferini de futbolseverler yılın transferi olarak seçti. Kazananlar ödüllerine 22 Ocak 2018'de düzenlenecek ödül töreniyle alacak.



BEŞiKTAŞ, TÜRKiYE SPOR ÖDÜLLERiNE DAMGASINI VURDU

HALKIN OYLARIYLA BELiRLENEN SPORUN 'EN'LERi

Yılın Futbol Takımı Beşiktaş

Yılın Kulüp Başkanı Fikret Orman - Beşiktaş

Yılın Teknik Direktörü Şenol Güneş - Beşiktaş

Yılın Futbolcusu Cenk Tosun - Beşiktaş

Yılın Transferi Pepe - Beşiktaş