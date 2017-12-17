5’i bir yerde!
Siyah-beyazlılar; Yılın Futbol Takımı, Yılın Kulüp Başkanı, Yılın Teknik Direktörü Yılın Futbolcusu ve Yılın Transferi olmak üzere beş kategoride birinciliği göğüsledi
BEŞiKTAŞ, TÜRKiYE SPOR ÖDÜLLERiNE DAMGASINI VURDU
HALKIN OYLARIYLA BELiRLENEN SPORUN 'EN'LERi
Yılın Futbol Takımı Beşiktaş
Yılın Kulüp Başkanı Fikret Orman - Beşiktaş
Yılın Teknik Direktörü Şenol Güneş - Beşiktaş
Yılın Futbolcusu Cenk Tosun - Beşiktaş
Yılın Transferi Pepe - Beşiktaş
- 17 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:01
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Şenol Güneş gol sıkıntısına çareyi buldu!
Toplam 2
Yorum
sadullah negrado, cenk ten iyi ama şenol takıntısı işi bozuyor, ayrıca şenol taktiksyen falan değil maçı okuyamıyor hikaye okuyor,
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‘Hentbolda mı?..’
Toplam 1
Yorum
taraftar G.S YÖNETİMİNİN ERKEK BASKETBOLA YAPTIĞI İHANETTİR,BUNU ASLA UNUTMAYACAĞIZ
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F.Bahçe'den flaş Vida açıklaması!
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Açıklama doyurucu degil ! Haberi yapan kuruluş belliyken, niye kaynagını araştırmıyor, gerekirse iftiradan mahkemeye vermiyorsun ?
5’i bir yerde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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