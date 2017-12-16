Şenol Güneş gol sıkıntısına çareyi buldu!
Beşiktaş, Osmanlıspor maçının son hazırlıklarını yaparken, teknik direktör Şenol Güneş'in takımın gol sıkıntısına çare bulmak için çift santrforlu sistemi düşündüğü belirtildi.
Güneş'in yarın akşam oynanacak maça yine her zamanki sistemiyle çıksa bile ilerleyen dakikalarda çift santrfora dönmeyi planladığı, taktik antrenmanını da buna göre yaptırdığı öğrenildi. Kanatlarda görev vereceği oyunculardan da sık sık hücumlara katılmalarını isteyen Şenol Güneş'in takımın her geçen sezon düşen gol ortalamasına da çare aradığı bildirildi. Beşiktaş Güneş'li ilk sezonunda 15 maçta 34 gol atmıştı. Geçen sezon 15 maçta 27 kez fileleri havalandıran siyah beyazlı takım, bu sezon ise 15 maçta 23 golde kaldı.
2015-2016 sezonunda Gomez, geçen sezon Aboubakar'ın Cenk'le birlikte attığı gol sayısına bu sezon Negredo ulaşamadı. Tecrübeli teknik adamın İspanyol futbolcuya daha çok şans tanıyacağı da belirtildi.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:52
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Aysal'dan Adnan Polat'a cevap
Toplam 1
Yorum
creasy 2011'de Polat'ın bana sıfır nakitli boş bir kasa, 328 milyon dolar borç-alacak farkı, bir sürü haciz, ipotekli mal varlığı ile.. güzelcevap
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İşte Gomis farkı!
Toplam 3
Yorum
Hakan Demiray Tam bir kepazelik, en az 3 maç ceza almalıydı. Olanlar çok komik. Kral çıplak, herkes görüyor olan biteni. Yazık bu lige.
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Aatif formayı bırakmıyor
Toplam 3
Yorum
kartal Aykut hoca aykut hoca birini kazanayım derken digerini kaybetme,ikisi de aynı anda oynar,topalı yedege al,birkaç maç dene de gör.
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