Milosevic ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş'tan kiralık olarak Çaykur Rizespor'a giden Alexander Milosevic, takımdan gönderiliyor. 25 yaşındaki savunma oyuncusunun Beşiktaş ile sözleşmesini feshederek İsveç'e döneceği belirtildi.



Beşiktaş iki yıl önce 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı savunma oyuncusu için AIK Stockholm takımına 1 milyon Euro fesih bedeli ödemişti.