 Milosevic ile yollar ayrılıyor – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    Milosevic ile yollar ayrılıyor

    Milosevic ile yollar ayrılıyor

    Çaykur Rizespor'dan Beşiktaş'a geri dönen Milosevic'in sözleşmesi feshediliyor.

    Beşiktaş'tan kiralık olarak Çaykur Rizespor'a giden Alexander Milosevic, takımdan gönderiliyor. 25 yaşındaki savunma oyuncusunun Beşiktaş ile sözleşmesini feshederek İsveç'e döneceği belirtildi.

    Beşiktaş iki yıl önce 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı savunma oyuncusu için AIK Stockholm takımına 1 milyon Euro fesih bedeli ödemişti.

    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:34
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