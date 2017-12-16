Milosevic ile yollar ayrılıyor
Çaykur Rizespor'dan Beşiktaş'a geri dönen Milosevic'in sözleşmesi feshediliyor.
Beşiktaş'tan kiralık olarak Çaykur Rizespor'a giden Alexander Milosevic, takımdan gönderiliyor. 25 yaşındaki savunma oyuncusunun Beşiktaş ile sözleşmesini feshederek İsveç'e döneceği belirtildi.
Beşiktaş iki yıl önce 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı savunma oyuncusu için AIK Stockholm takımına 1 milyon Euro fesih bedeli ödemişti.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:34
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Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"
Toplam 13
Yorum
drogba Seneye bu takım oyuncuları dağılır BJK düşüşe geçer.. Bu hep böyle olmuştur-böyle olacaktır. Bayerni geçerse şamp olabilir.o zaman konuşursu
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Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"
Toplam 13
Yorum
drogba Adam haklı,2 senedir Avrupada birşeyler yapıyorsunuz.Daha yolun başındasınız.Bizde sizinle gurur duyuyoruz ama Fikret Başkan kendine oynuyor
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Emre Mor 'olmaz' dedi
Toplam 1
Yorum
fbcan zaten şımarmaya yatkın bir çocuk fenerbahçeye gelirse iyice şımartılır yurt dışında olgunlaşması çok daha iyi olur
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