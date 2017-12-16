Marlos seferi
Aradığı stoperi Ukrayna’da bulan ve Dinamo Kiev’li Vida ile söz kesen siyah beyazlı yönetim, yine aynı ülkeden Marlos Bonfim için girişimlerini hızlandırdı. Oyuncunun, 1.5 yıllık sözleşmesine rağmen kulübünden ayrılmak istediği öğrenildi
Kadro kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, çok yönlü bir hücum oyuncusunu daha kadrosuna katma yolunda hızla ilerliyor. Özellikle yabancı oyuncuların zorlu koşullar nedeniyle ayrılmak istediği Ukrayna'ya rotayı kıran siyahbeyazlı yönetim, stoper sorununu Dinamo Kiev'in Hırvat savunmacısı Domagoj Vida ile söz keserek gidermişti. Şimdiki hedef ise Kiev'in ezeli rakibiShakhtar Donetsk'in başarılı kanat oyuncusu Marlos Bonfim.
MERKEZDE DE GÖREV YAPABİLİYOR
Geçmişte Ukrayna ekibi Metalist'ten Jose Sosa'yı kadrosuna katarak büyük verim alan ve futbolcuyu 7.5 milyon Euro'ya Milan'a satarak kar etmeyi başaran Beşiktaş, bir başka çok yönlü hücum oyuncusu olan Marlos'la da ciddi şekilde ilgileniyor. 3 kez Ukrayna Milli Takımı forması giyen Brezilya asıllı kanat oyuncusu; hem sağ hem de sol kanatta forma giyebildiği gibi zaman zaman merkezdede rol alıyor. Kulübüyle 1.5 yıl sözleşmesi kalan ve ülkeden ayrılmaya sıcak bakan 29 yaşındaki Marlos için başkan Fikret Orman bu hafta Ukrayna'ya uçacak. Öte yandan 2 sene önce Dnipro'danalınan ancak istenilen verimi sağlamayan Denys Boyko'nun, bonservisiyle birlikte Yunan ekibi PAOK'a verileceği de gelen bilgiler arasında.Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Atiba Hutchinson, ülkesi Kanada'da yine onurlandırıldı. 34 yaşındaki futbolcu, Kanada'da kendi rekorunu geliştirerek 6. kez 'Yılın Erkek Futbolcusu' unvanını elde etti. Siyah-beyazlı kulüp, internet sitesinden Atiba için kutlama mesajı yayımladı. Atiba, Beşiktaş ile 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performansında da önemli rol oynadı.
2014-2015 sezonu öncesinde 8 milyon Euro karşılığında Metalist'ten Shakhtar'a transfer olan 29 yaşındaki Marlos, Ukrayna ekibinde orta sahanın üç bölgesinde de görev yaptı. Öncelikli olarak sağ kanatta süre alan oyuncu, 7 sezonluk Ukrayna kariyerinde 223 maçta 48 gol attı.
Sabah
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 09:21
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Trabzonspor'dan ikinci açıklama geldi
Toplam 9
Yorum
ekrem dogru ucan kusa borcu olan,her nefes alisinda bir yalan soyleyen baskana sahip bir kulubun adalet den bahsetmesi komik!!!
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Rodallega: "Yarışta biz de varız"
Toplam 2
Yorum
can iyi oyuncu...
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Her şeyi berbat etmeyelim
Toplam 1
Yorum
nn tamam hocamm
Marlos seferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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