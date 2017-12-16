Cüneyt Çakır, Beşiktaş'ı yaktı!

Alman ekibinin, grupta Paris Saint-Germain ile oynadığı ve 3-1 kazandığı son maçı Cüneyt Çakır yönetmişti.

Sezon başında Lyon'dan transfer edilen ve Carlo Ancelotti ayrıldıktan sonra özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını yükselten Corentin Tolisso, 2 gol attığı PSG maçında ceza alanı içinde hakemi aldatmaya yönelik bir hareket yaptı. Ancak Cüneyt Çakır, sarı kartı bulunmasına karşın bu aldatıcı hareketinden dolayı ikinci bir sarı kart gösterip Fransız futbolcuyu oyundan atmadı.



Çakır, bu sezon oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Belhanda'ya benzer bir pozisyon sonrası ikinci sarı kartını çıkarıp oyun dışı bırakmıştı.

Devler Ligi'nde bu sezon 3 golü bulunan Tolisso o gün kırmızı kart görseydi Bayern Münih'in, Beşiktaş ile 20 Şubat'ta oynayacağı ilk maçta forma giyemeyecekti. Kartal da böylece önemli bir avantajın sahibi olacaktı. Öyle ki Tolisso geçen sezon Lyon formasıyla Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi olmuştu. Yıldız oyuncu, Fransa'da oynanan ve 2-1 kazandıkları ilk maçta siyah-beyazlılar'a bir gol atmıştı.



