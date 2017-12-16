Çin'den Talisca açıklaması geldi
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca'ya Çin'in Beijing Kulübü'nden transfer teklifi geldiği iddiaları yalanlandı.
Beijing Guoan'ın genel menajeri Li Ming, transfer hakkında açıklamalar yaptı. Bize faydası olacak oyuncuların peşindeyiz diyen Li Ming, "Çin Futbol Federasyonu'nun da transfer konusunda bazı kararaları var. Her şeyin göz önüne alarak baktığımızda basındaki iddiaların çoğu gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.
25 MİLYON EURO TEKLİF GELİRSE...
Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Benfica ile kiralık olarak anlaşmasının olduğu Brezilyalı oyuncu için yapılan sözleşmede 25 milyon Euro'luk bir serbest kalma bedeli yer alıyor. Bir kulüp Benfica'ya 25 milyon Euro ödemeyi kabul ederse ve Beşiktaş da aynı rakamı vermek istemezse, Talisca'nın da isteği yönünde transfer gerçekleşebiliyor.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:41
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Şenol Güneş gol sıkıntısına çareyi buldu!
Toplam 2
Yorum
sadullah negrado, cenk ten iyi ama şenol takıntısı işi bozuyor, ayrıca şenol taktiksyen falan değil maçı okuyamıyor hikaye okuyor,
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‘Hentbolda mı?..’
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taraftar G.S YÖNETİMİNİN ERKEK BASKETBOLA YAPTIĞI İHANETTİR,BUNU ASLA UNUTMAYACAĞIZ
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F.Bahçe'den flaş Vida açıklaması!
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Açıklama doyurucu degil ! Haberi yapan kuruluş belliyken, niye kaynagını araştırmıyor, gerekirse iftiradan mahkemeye vermiyorsun ?
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