Cenk kriterleri
Beşiktaş, golcü futbolcunun satışını dört şarta bağladı. Bunlardan en önemlisi teklifin 20 milyon Euro’dan az olmaması
İşte o kriterler:
1- Cenk'i almak isteyen kulüp, en az 20 milyon Euro'yu gözden çıkaracak.
2- Yıldız futbolcu, ortalama bir kulübe verilmeyecek. Oyuncu, başarısını devam ettirebileceği, üst düzey bir takıma gönderilecek.
3- Mümkünse sezon sonuna kadar takımda tutulacak... Çok cazip bir teklif gelirse, öncelikle alternatifi kadroya katılacak (O ismin Mario Gomez olduğu iddia ediliyor).
4- Yapılacak görüşmelerde Cenk Tosun'un istekleri de gözetilecek.
Sabah
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:54
-
Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"
Toplam 13
Yorum
drogba Seneye bu takım oyuncuları dağılır BJK düşüşe geçer.. Bu hep böyle olmuştur-böyle olacaktır. Bayerni geçerse şamp olabilir.o zaman konuşursu
-
Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"
Toplam 13
Yorum
drogba Adam haklı,2 senedir Avrupada birşeyler yapıyorsunuz.Daha yolun başındasınız.Bizde sizinle gurur duyuyoruz ama Fikret Başkan kendine oynuyor
-
Emre Mor 'olmaz' dedi
Toplam 1
Yorum
fbcan zaten şımarmaya yatkın bir çocuk fenerbahçeye gelirse iyice şımartılır yurt dışında olgunlaşması çok daha iyi olur
Cenk kriterleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.