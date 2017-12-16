 Cenk kriterleri – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    Cenk kriterleri

    Cenk kriterleri

    Beşiktaş, golcü futbolcunun satışını dört şarta bağladı. Bunlardan en önemlisi teklifin 20 milyon Euro’dan az olmaması

    Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu performans sonrası Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesine giren Cenk Tosun'u Beşiktaş kolay kolay bırakmak istemiyor… Siyah-beyazlıyönetim, en son bir Alman kulübünün 19 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği yıldız futbolcunun satışı için 4 kriter belirledi…

    İşte o kriterler:

    1- Cenk'i almak isteyen kulüp, en az 20 milyon Euro'yu gözden çıkaracak.
    2- Yıldız futbolcu, ortalama bir kulübe verilmeyecek. Oyuncu, başarısını devam ettirebileceği, üst düzey bir takıma gönderilecek.
    3- Mümkünse sezon sonuna kadar takımda tutulacak... Çok cazip bir teklif gelirse, öncelikle alternatifi kadroya katılacak (O ismin Mario Gomez olduğu iddia ediliyor).
    4- Yapılacak görüşmelerde Cenk Tosun'un istekleri de gözetilecek.

    Sabah
    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:54
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