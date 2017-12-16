Beşiktaş’tan Muş İdmanyurdu’na malzeme desteği
Beşiktaş, Amatör Lig takımlarından Muş İdmanyurdu Kulübüne spor malzemeleri desteğinde bulundu.
Siyah-beyazlıların internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destek mesajı üzerine, Başkanımız Fikret Orman'ın talimatıyla Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Hüseyin Mican'ın yönetiminde sağlanan spor malzemeleri, Dernekler ve Taraftarlar Sorumlumuz Selçuk Kaynarkan tarafından Muş İdmanyurdu kulübüne ulaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, organizasyonda Muş Valisi Aziz Yıldırım, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ile Muş İdmanyurdu Kulübü Başkanı Abdullah Alptekin Has'ın da hazır bulunduğu belirtildi.
Organizasyonda, çocuklara kitap dağıtıldığı da kaydedildi.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:07
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Sneijder sürprizi
Toplam 5
Yorum
sercan korkmaz hiç düşünmeden alınması lazım,GS'a yıllarca emek verdi.Teknik zeka ve teknik bir ayağa sahip olan bu futbolcuyu hemen alalım.
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Carole dönüyor, Cavanda gidiyor!
Toplam 2
Yorum
gssssssss sağ bek linnes sol bek carole den sol tarafta 3 gömlek ustun oynuyo lazım degıl kesınlıkle gelmesın gecen sezon sol taraf tem otoyolu gibydi
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Aysal'dan Adnan Polat'a cevap
Toplam 3
Yorum
o şu bu salla gitsin... esas: Aysal efendi menecerlere verdiğin ortalama % komisyonu bi zahmet anlat.
Beşiktaş’tan Muş İdmanyurdu’na malzeme desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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