Siyah-beyazlıların internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destek mesajı üzerine, Başkanımız Fikret Orman'ın talimatıyla Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Hüseyin Mican'ın yönetiminde sağlanan spor malzemeleri, Dernekler ve Taraftarlar Sorumlumuz Selçuk Kaynarkan tarafından Muş İdmanyurdu kulübüne ulaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, organizasyonda Muş Valisi Aziz Yıldırım, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ile Muş İdmanyurdu Kulübü Başkanı Abdullah Alptekin Has'ın da hazır bulunduğu belirtildi.

Organizasyonda, çocuklara kitap dağıtıldığı da kaydedildi.