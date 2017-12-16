Beşiktaş'tan gençlik atağı

Siyah-beyazlıların özellikle Avrupa'daki gurbetçi gençlere yoğunlaştığı ve geniş çaplı bir araştırma yaparak, bazı futbolcuları takibe aldığı ortaya çıktı.

Bu futbolcuların arasında yer alan bazı futbolcular şunlar:



Berkay Özcan: Stuttgart'ta forma giyiyor. 19 yaşında. Ofansif orta saha ve forvette görev yapıyor. Sözleşmesi 2021'de bitiyor.



Kenan Karaman: Hannover'ın kadrosunda yer alıyor. Orta sahanın her bölgesinde oynayabiliyor. 23 yaşında. Sözleşmesi mayıs ayında sona eriyor.



Bilal Başakcıoğlu: Feyenoord'da oynuyor. 22 yaşında. Sağ kanatta görev yapıyor. 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.



Ahmed Kutucu: Schalke'de yetişti. İkinci takımında yer alıyor. Yaşı 19. Forvette yer alıyor.



Siyah beyazlıların bunların yanı sıra pek çok isim listesinde yer alıyor.