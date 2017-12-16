Beşiktaş'tan gençlik atağı
Beşiktaş, kadrosunun yaş ortalamasının yüksekliğini de göz önüne alarak gençleştirme operasyonu için harekete geçti.
Siyah-beyazlıların özellikle Avrupa'daki gurbetçi gençlere yoğunlaştığı ve geniş çaplı bir araştırma yaparak, bazı futbolcuları takibe aldığı ortaya çıktı.
Bu futbolcuların arasında yer alan bazı futbolcular şunlar:
Berkay Özcan: Stuttgart'ta forma giyiyor. 19 yaşında. Ofansif orta saha ve forvette görev yapıyor. Sözleşmesi 2021'de bitiyor.
Kenan Karaman: Hannover'ın kadrosunda yer alıyor. Orta sahanın her bölgesinde oynayabiliyor. 23 yaşında. Sözleşmesi mayıs ayında sona eriyor.
Bilal Başakcıoğlu: Feyenoord'da oynuyor. 22 yaşında. Sağ kanatta görev yapıyor. 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Ahmed Kutucu: Schalke'de yetişti. İkinci takımında yer alıyor. Yaşı 19. Forvette yer alıyor.
Siyah beyazlıların bunların yanı sıra pek çok isim listesinde yer alıyor.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:31
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Aysal'dan Adnan Polat'a cevap
Toplam 1
Yorum
creasy 2011'de Polat'ın bana sıfır nakitli boş bir kasa, 328 milyon dolar borç-alacak farkı, bir sürü haciz, ipotekli mal varlığı ile.. güzelcevap
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İşte Gomis farkı!
Toplam 3
Yorum
Hakan Demiray Tam bir kepazelik, en az 3 maç ceza almalıydı. Olanlar çok komik. Kral çıplak, herkes görüyor olan biteni. Yazık bu lige.
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Aatif formayı bırakmıyor
Toplam 3
Yorum
kartal Aykut hoca aykut hoca birini kazanayım derken digerini kaybetme,ikisi de aynı anda oynar,topalı yedege al,birkaç maç dene de gör.
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