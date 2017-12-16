 Beşiktaş'tan gençlik atağı – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş'tan gençlik atağı

    Beşiktaş'tan gençlik atağı

    Beşiktaş, kadrosunun yaş ortalamasının yüksekliğini de göz önüne alarak gençleştirme operasyonu için harekete geçti.

    Siyah-beyazlıların özellikle Avrupa'daki gurbetçi gençlere yoğunlaştığı ve geniş çaplı bir araştırma yaparak, bazı futbolcuları takibe aldığı ortaya çıktı.

    Bu futbolcuların arasında yer alan bazı futbolcular şunlar:

    Berkay Özcan: Stuttgart'ta forma giyiyor. 19 yaşında. Ofansif orta saha ve forvette görev yapıyor. Sözleşmesi 2021'de bitiyor.

    Kenan Karaman: Hannover'ın kadrosunda yer alıyor. Orta sahanın her bölgesinde oynayabiliyor. 23 yaşında. Sözleşmesi mayıs ayında sona eriyor.

    Bilal Başakcıoğlu: Feyenoord'da oynuyor. 22 yaşında. Sağ kanatta görev yapıyor. 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Ahmed Kutucu: Schalke'de yetişti. İkinci takımında yer alıyor. Yaşı 19. Forvette yer alıyor.

    Siyah beyazlıların bunların yanı sıra pek çok isim listesinde yer alıyor.

    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:31
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