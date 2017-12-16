Bayern Münih 3 puanı tek golle aldı

Almanya Ligi 17'nci hafta karşılaşmasında, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti.



Mercedes Benz Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Mücadelenin 2'nci yarısında etkili bir oyun oynayan Bayern Münih, 79'uncu dakikada Thomas Müller'in kaydettiği golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekip 90'ıncı dakikada Chadrac Akolo ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.



Bavyera temsilcisi bu galibiyetle puanını 41'e yükseltirken, Stuttgart 17 puanda kaldı.