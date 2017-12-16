Bayern Münih 3 puanı tek golle aldı
Bundesliga'nın 17. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart'ı 1-0 yendi.
Almanya Ligi 17'nci hafta karşılaşmasında, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti.
Mercedes Benz Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Mücadelenin 2'nci yarısında etkili bir oyun oynayan Bayern Münih, 79'uncu dakikada Thomas Müller'in kaydettiği golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekip 90'ıncı dakikada Chadrac Akolo ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Bavyera temsilcisi bu galibiyetle puanını 41'e yükseltirken, Stuttgart 17 puanda kaldı.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:14
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Şenol Güneş gol sıkıntısına çareyi buldu!
Toplam 2
Yorum
sadullah negrado, cenk ten iyi ama şenol takıntısı işi bozuyor, ayrıca şenol taktiksyen falan değil maçı okuyamıyor hikaye okuyor,
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‘Hentbolda mı?..’
Toplam 1
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taraftar G.S YÖNETİMİNİN ERKEK BASKETBOLA YAPTIĞI İHANETTİR,BUNU ASLA UNUTMAYACAĞIZ
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F.Bahçe'den flaş Vida açıklaması!
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Açıklama doyurucu degil ! Haberi yapan kuruluş belliyken, niye kaynagını araştırmıyor, gerekirse iftiradan mahkemeye vermiyorsun ?
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