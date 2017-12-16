 Bayern Münih 3 puanı tek golle aldı – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    Bayern Münih 3 puanı tek golle aldı

    Bayern Münih 3 puanı tek golle aldı

    Bundesliga'nın 17. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart'ı 1-0 yendi.

    Almanya Ligi 17'nci hafta karşılaşmasında, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti.

    Mercedes Benz Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Mücadelenin 2'nci yarısında etkili bir oyun oynayan Bayern Münih, 79'uncu dakikada Thomas Müller'in kaydettiği golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekip 90'ıncı dakikada Chadrac Akolo ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

    Bavyera temsilcisi bu galibiyetle puanını 41'e yükseltirken, Stuttgart 17 puanda kaldı.

    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:14
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