Vida olmayabilir

DEVRE arasında siyah-beyazlılara transfer olması beklenen tecrübeli stoper Domagoj Vida hakkında konuşan Başkan Orman, "Çok önemli ve uzun zamandır ilgilendiğimiz bir oyuncu. Daha ana sözleşme imzalanmış değil. Öyle olsa KAP'a bildirmiş oluruz. Çok rutine girmiş gibi görüyorum ama olmama ihtimali de var. Daha bitmiş bir şey yok" ifadelerini kullandı.