Talisca, Ocak’ta gidebilir!
Benfica kulübü, sambacı için Çin’den gelen 25 milyon euro’luk teklifi Beşiktaş’a iletti Siyah-beyazlılar kabul ederse Talisca, Ocak’ta gidecek; Kartal 4 milyon euro alacak
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve siyah-beyazlıların bonservisini almak için uğraştığı Talisca'ya Çin'den astronomik bir teklif geldiği öğrenildi. Anderson Talisca'nın bonservisine sahip olan Benfica, Brezilyalı oyuncuya Çin'den gelen teklif sonrası Beşiktaş ile temasa geçti. Portekizli yetkililer, Talisca'ya Çin'den 25 milyon euro'luk teklif olduğunu siyah beyazlı yönetime aktardı.
Teklifi değerlendirmek isteyen Benfica, Beşiktaş'ın onay vermesi durumunda ocak ayında Çin kulübü ile anlaşmaya varacak. Portekiz ekibi, siyah beyazlıların transferi kabul etmesi durumunda, Talisca'nın iki yıllık kiralama bedeli olan 4 milyon euro'yu Beşiktaş'a geri ödeyecek. Konuyu değerlendirmeye alan Beşiktaş yönetimi, kısa süre içinde Benfica'ya yanıtını verecek. Siyah beyazlıların transfere onay vermesi durumunda, Talisca ocak ayından itibaren kariyerine Çin'de devam edecek. Beşiktaş ile 55 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 24 gol atarken, 9 da asist yaptı.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:12
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 7
Yorum
CELAL BIR TAKIMIN 2.5 YILDIZI OLSUN AVRUPA DA KUPASI OLMASIN LIGDE 5 PUAN GERIDE OLSUN VE KONUSSUN ILGINC
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Galatasaray'da Palabıyık tepkisi
Toplam 14
Yorum
aslan Palabıyık daha çok canımızı yakabilir yinede ben ligteki en dürüst hakem olduğunu düşünüyorum. Kartçı hocanın sürekli bize verilmesi manidar
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 7
Yorum
BJK SİZ ÖNCE TEKNİK DİREKTÖR BULUN
Talisca, Ocak’ta gidebilir! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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