 Stuttgart’ın Cenk operasyonu – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Stuttgart’ın Cenk operasyonu

    Stuttgart’ın Cenk operasyonu
    ALMANYA'nın köklü kulüplerinden Stuttgart, Cenk Tosun'a talip... Kicker Dergisi'nin haberine göre Alman ekibi Cenk'in bonservisi için Beşiktaş'a 10 milyon euro önerecek. Degideki haberde Cenk'in Almanya'da doğduğu, futbol altyapı eğitimini burada aldığı ve Frankfurt ile bir kez Bundesliga'da maça çıktığı belirtildi. Kicker, Cenk'in 2017 yılındaki çıkışına ve bu sezon Şampiyonlar Ligi performansına da dikkat çekti. Bundesliga'da son şampiyonluğunu 2006-07 sezonunda yaşayan Stuttgart, 2015-16'da düştüğü 2. Lig'de ertesi sezon şampiyon olmuş ve tekrar Bundesliga'ya dönmüştü.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:11
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