 Pepe-Ronaldo takası olabilir! – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Pepe-Ronaldo takası olabilir!

    Pepe-Ronaldo takası olabilir!
    REAL Madrid'in Pepe'yi tekrar geri almak istediği söylentilerine de cevap veren Başkan Fikret Orman, "Bize resmi bir teklif gelmedi. Pepe'den inanılmaz derecede mutluyuz. Antrenman bittikten sonra altyapıdaki çocukları bile çalıştırıyor. Rol model olarak burada olmasından memnunuz. Takımı güçlendirip Şampiyonlar Ligi'nde üst turlara gitmek istiyoruz. Eğer Real Madrid onu çok isterse Ronaldo ile takas yapabiliriz" şeklinde konuştu.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:12
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