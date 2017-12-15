Hem ağlıyorlar hem yapıyorlar!

BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, ezeli rekabetin yaşandığı bu ortamda kimseden bir ayrımcılık beklemediklerini söyledi. Herkese eşit davranılmasını istediklerini belirten Başkan Orman, "Spor Toto'nun Beşiktaş'a sponsor olduğu, kamuoyunda tartışıldı. Biz de dedik ki 'Senede 5 milyon TL'den tribün ismi için sponsor oldular.' Karşıda Denizbank ve Aktif Bank var. Onların yıllık ödediği ücretler, Spor Toto'dan daha da yüksek! Bazıları bunu konuştular, konuştular, ağladılar ve gittiler kendileri de yaptılar" açıklamasını yaptı.



YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

"BEŞİKTAŞ stat yapıyoruz, stat yapıyoruz dedi; ağladı da ağladı, yardımları aldı. Biz stadımızı 10 sene önce yaptık. Emeklerimizle yaptık. G.Saray, Beşiktaş ne yaptı? Biri yeni yaptı, biri de devletin gücüyle yaptı. Ve bunlar hep kendilerini hep artıda görüyorlar. Ama o gelecek paralar borçlara gidecek. Biz 20 milyon dolar kulübün dışında para aldık ve 60 milyon dolar bankadan para aldık."