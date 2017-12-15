Hem ağlıyorlar hem yapıyorlar!
YILDIRIM NE DEMİŞTİ?
"BEŞİKTAŞ stat yapıyoruz, stat yapıyoruz dedi; ağladı da ağladı, yardımları aldı. Biz stadımızı 10 sene önce yaptık. Emeklerimizle yaptık. G.Saray, Beşiktaş ne yaptı? Biri yeni yaptı, biri de devletin gücüyle yaptı. Ve bunlar hep kendilerini hep artıda görüyorlar. Ama o gelecek paralar borçlara gidecek. Biz 20 milyon dolar kulübün dışında para aldık ve 60 milyon dolar bankadan para aldık."
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:44
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 7
Yorum
CELAL BIR TAKIMIN 2.5 YILDIZI OLSUN AVRUPA DA KUPASI OLMASIN LIGDE 5 PUAN GERIDE OLSUN VE KONUSSUN ILGINC
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Galatasaray'da Palabıyık tepkisi
Toplam 14
Yorum
aslan Palabıyık daha çok canımızı yakabilir yinede ben ligteki en dürüst hakem olduğunu düşünüyorum. Kartçı hocanın sürekli bize verilmesi manidar
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 7
Yorum
BJK SİZ ÖNCE TEKNİK DİREKTÖR BULUN
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