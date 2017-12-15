Güneş 2 sene bizimle

TEKNİK direktör Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'yla adının anılmasına da açıklık getiren Orman, "Hocamız hakkında methiyeler düzüyorlar. Bir iki maç berabere bitsin, hemen yerden yere vururlar. Şenol Güneş'in sözleşmesinin bitmesine 2 sene var. İki senelik süreçte bir iki şampiyonluk aldıktan sonra, milli takıma gidip gitmeyeceği konuşulur" diye konuştu.