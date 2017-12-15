 Güneş 2 sene bizimle – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Güneş 2 sene bizimle

    Güneş 2 sene bizimle
    TEKNİK direktör Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'yla adının anılmasına da açıklık getiren Orman, "Hocamız hakkında methiyeler düzüyorlar. Bir iki maç berabere bitsin, hemen yerden yere vururlar. Şenol Güneş'in sözleşmesinin bitmesine 2 sene var. İki senelik süreçte bir iki şampiyonluk aldıktan sonra, milli takıma gidip gitmeyeceği konuşulur" diye konuştu.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:30
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