''F.Bahçe ve G.Saray keşke elenmeseydi''
“İnşallah Beşiktaş’ın başarısıyla ileride F.Bahçe ve G.Saray da bu noktalara gelir. Keşke bu takımlar bu sezon elenmeseydi, Türkiye’nin buna çok ihtiyacı var.”
REAL BİLE PSG'Yİ İSTEMEDİ
Şampiyonlar Ligi'nde sor 16 turunda B. Münih ile eşleşmeleri hakkında konuşan Fikret Orman, "İlk 16'da olan takımlarının hepsi çok kuvvetli. Kura sonrası Real Madrid'in Sportif Direktörü'nü gördüm, PSG'yi çekmişlerdi. 'Keşke çekmeseydik' dediler. Biz Bayern eşleşmesinin olumlu yönlerine bakmak istiyoruz. Daha kolay bir rakip çekip turu geçseydik, kolay ekibi geçtiniz diyeceklerdi. Biz zoru severiz. Umarım geçeceğiz turu" şeklinde konuştu.
MEN EDİLMEK İSTEMİYORUZ
Münih'e taraftar götürmeyeceklerini tekrar belirten Fikret Orman şöyle devam etti: "Avrupa'dan men edilmek istemiyoruz. Bizi maç içinde değil dışarıda da sorumlu tutuyorlar. İnsanlara hayır demek hiç hoşuma gitmiyor ama kulübümüzün menfaati için kararın arkasında durmamız gerekiyor. UEFA Başkanı da bize haklısınız diyor ama bunun çözümü yok. Kurallar neyse ona uymamız lazım. Ceza alalım da seneye Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyelim mi?"
İSKOÇ HAKEM BİZİ KATLETTİ
Başkan Orman, "İskoç hakem biz katletmese geçen sene de gruptan çıkacaktık. Her yerden açıklama yaptık, sıfır sorumluluğa sahibiz. Taraftarlarımız maça gitmek istiyor, haklılar. Ama traftarlarımız da bazen kulüp için istemedikleri şeye 'evet' demek zorunda" yorumunu yaptı. Oyuncuların maç seçmelerine imkan olmadığını belirten Orman, sözlerini şöyle tamamladı:
HAKEMLERİ DE YENMELİYİZ
"G.Saray maçında olduğu gibi hem hakemi hem de rakibi yenmemiz lazım. Beşiktaş'taki oyuncular paralarını alıyorsa işlerini yapacaklar. Bunun için Beşiktaş'talar. Beşiktaş'ın bu sezon kaybettiği bazı maçları anlatmanın izahı yok. Mazeret değil, çözüm üretmemiz lazım. Bir-iki maç 2.5 senemizi silebilir. Beşiktaş'ta herkes parasını alıyorsa, onlar da işlerini yapacaklar."
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:14
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Pepe-Ronaldo takası olabilir!
Toplam 7
Yorum
bjk anlamadan etmeden yazarsan olacağı bu.f ikret ormanın pepe burda mutlu ama işin şakası ronaldo ile takas edebiliriz dediği yazıyı bul önce
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Transferler bu havayı bozar mı?
Toplam 1
Yorum
GENÇFB Neyse bugun gündem boş bi istifa ette nesemizi bulalım sonra dönersin geri
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Büyük şok! İşte Fener'in son saniye hatası! / İZLEYİN
Toplam 2
Yorum
adalet Obradoviçin Sulukas aşkı.İki tane maçı Sulukas yüzünden kaybettik.Forma adaletli dağıtılmıyor.Kötüyse değiştireceksin.Bu sene koç iyi değil.
''F.Bahçe ve G.Saray keşke elenmeseydi'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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