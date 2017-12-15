FİKRET Orman diyor ki; Fenerbahçe ve Galatasaray elendiler, Türkiye'nin ihtiyacı olan puanları toplamak bize kaldı! Yani Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki geleceğini kurtarmakta Beşiktaş'ın başarısına bağlı, bunu vurguluyor Başkan! Ve aslında şöyle özetliyor işi; Beyler şu önümüzdeki turda Bayern Münih'li değil Beşiktaşlı olun! Avrupa'da Beşiktaş'ı tuttuğunuz zaman kendi takımınız için de iyi bir şey yapmış oluyorsunuz bunun farkına varın. Peki Başkan haklı mı! Kesinlikle



Mini yorum: Turgay Demir