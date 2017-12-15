 Beşiktaşlı olun! – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    15 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaşlı olun!

    Beşiktaşlı olun!
    FİKRET Orman diyor ki; Fenerbahçe ve Galatasaray elendiler, Türkiye'nin ihtiyacı olan puanları toplamak bize kaldı! Yani Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki geleceğini kurtarmakta Beşiktaş'ın başarısına bağlı, bunu vurguluyor Başkan! Ve aslında şöyle özetliyor işi; Beyler şu önümüzdeki turda Bayern Münih'li değil Beşiktaşlı olun! Avrupa'da Beşiktaş'ı tuttuğunuz zaman kendi takımınız için de iyi bir şey yapmış oluyorsunuz bunun farkına varın. Peki Başkan haklı mı! Kesinlikle

    Mini yorum: Turgay Demir
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:57
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