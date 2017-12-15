 AVON’dan destek – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    AVON’dan destek

    AVON’dan destek
    BEŞİKTAŞ, kadın futbol takımı için kozmetik markası Avon ile 3 yıllık anlaşma imzaladı. Vodafone Park'ta düzenlenen imza törenine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Avon Türkiye Genel Müdürü Orkun Gül ve siyah-beyazlı kadın futbolcular katıldı. Başkan Orman, Kadın futbol takımına böyle önemli bir markanın yatırım yapması ve bizim daha fazla kişiye ulaşmamızı önemsiyorum" dedi.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:27
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