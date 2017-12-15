AVON’dan destek

BEŞİKTAŞ, kadın futbol takımı için kozmetik markası Avon ile 3 yıllık anlaşma imzaladı. Vodafone Park'ta düzenlenen imza törenine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Avon Türkiye Genel Müdürü Orkun Gül ve siyah-beyazlı kadın futbolcular katıldı. Başkan Orman, Kadın futbol takımına böyle önemli bir markanın yatırım yapması ve bizim daha fazla kişiye ulaşmamızı önemsiyorum" dedi.