 Altyapıyı uçururuz – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Altyapıyı uçururuz

    Altyapıyı uçururuz
    BAŞKAN Fikret Orman, yaklaşık 2 senedir Ümraniye Tesisleri'nin yanına saha yapmaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Orman, "Hala bize yer tahsis edilecek ve biz de oraya tesis yapacağız. Beşiktaş bir şeye yatırım yapmak istiyor. Biz altyapıyı uçururuz. Büyük bir yatırım yapmak istiyoruz, 2 senedir saha yapmak için tesis tahsisinin yapılmasıyla uğraşıyoruz" diye konuştu.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:26
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