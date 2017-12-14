Quaresma'ya kulübe gözüktü
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Osmanlıspor maçında formsuzluğu nedeniyle son haftaların eleştirilen ismi Quaresma'yı yedek kulübesine çekip Lens'i ilk 11'de oynatması bekleniyor.
Beşiktaş'ta son haftaların formsuz ismi Ricardo Quaresma'ya yedek kulübesi gözüktü.
Bu sezon yalnızca 1 golü bulunan Portekizli yıldız 9'uncu haftada Başakşehir maçının uzatma dakikalarında Tosic'e yaptığı korner asisti dışında 6 maçtır suskun...
Teknik direktör Şenol Güneş'in Osmanlıspor maçında 15 haftada 1 gol 2 asisti bulunan Quaresma'yı yedek kulübesine çekeceği yerine Manisaspor ve Leipzig maçındaki performansıyla göz dolduran Lens'i ilk 11'de oynatacağı öğrenildi. Hollandalı yıldız 9-0'lık Manisaspor maçında 3 gol, 3 asist yapmıştı. Lens ayrıca Leipzig deplasmanında sürati ve etkili driplingleri ile dikkat çekmiş, takımına penaltı kazandırmıştı.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:11
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 7
Yorum
CELAL BIR TAKIMIN 2.5 YILDIZI OLSUN AVRUPA DA KUPASI OLMASIN LIGDE 5 PUAN GERIDE OLSUN VE KONUSSUN ILGINC
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Galatasaray'da Palabıyık tepkisi
Toplam 14
Yorum
aslan Palabıyık daha çok canımızı yakabilir yinede ben ligteki en dürüst hakem olduğunu düşünüyorum. Kartçı hocanın sürekli bize verilmesi manidar
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 7
Yorum
BJK SİZ ÖNCE TEKNİK DİREKTÖR BULUN
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