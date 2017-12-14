 Quaresma'ya kulübe gözüktü – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    'ya kulübe gözüktü

    <a href="/index/quaresma?id=be04d498-63cd-44b4-be8e-5c7057f215bf" class="" rel="tag">Quaresma</a>'ya kulübe gözüktü

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Osmanlıspor maçında formsuzluğu nedeniyle son haftaların eleştirilen ismi 'yı yedek kulübesine çekip Lens'i ilk 11'de oynatması bekleniyor.

    Beşiktaş'ta son haftaların formsuz ismi Ricardo 'ya yedek kulübesi gözüktü.

    Bu sezon yalnızca 1 golü bulunan Portekizli yıldız 9'uncu haftada Başakşehir maçının uzatma dakikalarında Tosic'e yaptığı korner asisti dışında 6 maçtır suskun...

    Teknik direktör Şenol Güneş'in Osmanlıspor maçında 15 haftada 1 gol 2 asisti bulunan 'yı yedek kulübesine çekeceği yerine Manisaspor ve Leipzig maçındaki performansıyla göz dolduran Lens'i ilk 11'de oynatacağı öğrenildi. Hollandalı yıldız 9-0'lık Manisaspor maçında 3 gol, 3 asist yapmıştı. Lens ayrıca Leipzig deplasmanında sürati ve etkili driplingleri ile dikkat çekmiş, takımına penaltı kazandırmıştı.

    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:11
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