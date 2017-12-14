Beşiktaş'ta son haftaların formsuz ismi Ricardo Quaresma'ya yedek kulübesi gözüktü.

Bu sezon yalnızca 1 golü bulunan Portekizli yıldız 9'uncu haftada Başakşehir maçının uzatma dakikalarında Tosic'e yaptığı korner asisti dışında 6 maçtır suskun...

Teknik direktör Şenol Güneş'in Osmanlıspor maçında 15 haftada 1 gol 2 asisti bulunan Quaresma'yı yedek kulübesine çekeceği yerine Manisaspor ve Leipzig maçındaki performansıyla göz dolduran Lens'i ilk 11'de oynatacağı öğrenildi. Hollandalı yıldız 9-0'lık Manisaspor maçında 3 gol, 3 asist yapmıştı. Lens ayrıca Leipzig deplasmanında sürati ve etkili driplingleri ile dikkat çekmiş, takımına penaltı kazandırmıştı.