 Quaresma out, Lens in – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Quaresma out, Lens in

    Quaresma out, Lens in

    Şenol Güneş son haftaların formsuz ismi Quaresma’yı Osmanlıspor önünde yedek bırakacak. Sağ kanatta Lens forma giyecek

    Kayserispor deplasmanındaki kötü futboluyla büyük tepki toplayan Ricardo Quaresma kızağa çekiliyor.

    LENS 11'E...
    Teknik direktör Şenol Güneş, Osmanlıspor karşısında Portekizli yıldızı yedek kulübesinde oturtmayı düşünüyor. Tecrübeli hoca Q7'nin yerine ise orta alanın sağında Jeremain Lens'e şans tanıyacak. Leipzig maçında çok başarılı bir performans sergileyen Hollandalı yıldız, Kayseri'de süre alamamıştı. Lens'le özel görüşmeler yapan Güneş, tecrübeli futbolcudan Osmanlıspor önünde çok iyi bir oyun bekliyor..
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 07:15
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