Quaresma out, Lens in
Şenol Güneş son haftaların formsuz ismi Quaresma’yı Osmanlıspor önünde yedek bırakacak. Sağ kanatta Lens forma giyecek
LENS 11'E...
Teknik direktör Şenol Güneş, Osmanlıspor karşısında Portekizli yıldızı yedek kulübesinde oturtmayı düşünüyor. Tecrübeli hoca Q7'nin yerine ise orta alanın sağında Jeremain Lens'e şans tanıyacak. Leipzig maçında çok başarılı bir performans sergileyen Hollandalı yıldız, Kayseri'de süre alamamıştı. Lens'le özel görüşmeler yapan Güneş, tecrübeli futbolcudan Osmanlıspor önünde çok iyi bir oyun bekliyor..
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 07:15
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Beşiktaş resmi teklif yaptı
Toplam 5
Yorum
Q7 Bırakın bu boş adamları arkadaş direk gidin Atiba'nın memleketlisi Cyle Larin'i alın arkanıza yaslanın üç seneye kadar 50 m euroya satarız.
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Bu Roman başka
Toplam 3
Yorum
sead takim guzel
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Şenol Güneş: Bayern'i bırak, lige bak!
Toplam 2
Yorum
Q7 Sen de şu Oğuzhan aşkını bırak ta adaletli olmaya bak biraz. Son maç ne yaptı Oğuzhan ne oynadı da Tolgay'ı çıkartıyorsun? Yeter atık ya!
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