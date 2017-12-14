Orman'dan beklenmedik Vida açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Şampiyonlar Ligi'nden transfer gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.İşte Orman'ın açıklamaları;



Vida transferi daha bitmedi

"Vida'da bitmiş bir şey yok, olmama ihtimali de var. Bayern Münih zor kura ama pozitif bakmak lazım. Bayern Münih'ten daha düşük seviyede bir takım çıksa kolay rakip çıktı diyeceklerdi. Beşiktaş güçlü bir takım. Futbolda büyüyen bir trendi olan Beşiktaş görüyoruz.Tanınırlık açısından Şampiyonlar Ligi çok önemli. Almanya'ya taraftar götürmeyeceğiz. Artık dünyada bilinen bir Beşiktaş var. Avrupa'dan men edilmek istemiyoruz. Bizi maç içinde değil dışarıda da sorumlu tutuyorlar."



UEFA Başkanı bize haklısınız diyor...

"İnsanlara hayır demek hiç hoşuma gitmiyor ama kulübümüzün menfaati için kararın arkasında durmamız gerekiyor. UEFA Başkanı da bize haklısınız diyor ama bunun çözümü yok. Kurallar neyse ona uymamız lazım. İskoç hakem biz katletmese geçen sene de gruptan çıkacaktık. Herkes bunu kabul etmişti. Şu an muhteşem bir noktadayız. Ceza alalım da seneye Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyelim mi? Biz 10 yıl Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz."



4 takımla Şampiyonlar Ligi'ne gidelim

"Biz ülke puanı toplayıp, 4 takımla Şampiyonlar Ligi'ne gidelim istiyoruz.Aşağı çekmeye gerek yok bizi. İnşallah Beşiktaş'ın başarısıyla ilerleyen yıllarda Fenerbahçe ve Galatasaray da bu noktalara gelir. Keşke bu takımlar bu sezon elenmeseydi. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Beşiktaş'ta herkes parasını alıyorsa, hiçbir kulüpte olmayan şeyler, onlar da işlerini yapacaklar. Profesyonellik lafta değildir."



G.Saray maçında olduğu gibi...

"Galatasaray maçında olduğu gibi hem hakemi hem de rakibi yenmemiz lazım. Beşiktaş maç seçmez. Olsa bile bu bahane olmaz. Beşiktaş'taki oyuncular paralarını alıyorsa işlerini yapacaklar. Bunun için Beşiktaş'talar. Beşiktaş'ın bu sezon kaybettiği bazı maçları anlatmanın izahı yok. Futbolcular elinden geleni yapmalı."



Talisca kalmak istiyor

Birçok oyuncumuza talep var. Talisca'ya da talepler var. Bana kalmak istediğini söyledi. Sezon sonu da olabilir, 1 sene sonra da olabilir. Görüşmelerimiz sürüyor.



Güneş ile 2 yıl daha beraberiz

Şenol Güneş'in sözleşmesinin bitmesine 2 sene var. Şimdi öven insanlar, başarısızlık olursa ne kadar kötü diye anlatmaya başlarlar. Şenol Güneş 2 yıl daha şampiyon yaptıktan sonra belki milli takım konusu konuşulur. Şu an öyle bi gündemimiz yok.



Pepe'den inanılmaz derecede mutluyuz

"Pepe için bize ciddi bir teklif gelmedi. Biz Pepe'den inanılmaz derecede mutluyuz. İşin şaka tarafına gelince Pepe'yi Ronaldo'yla belki takas olarak kullanabiliriz."