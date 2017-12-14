Müthiş takas! Beşiktaş hamlesini yapıyor
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle Avrupa devlerinin dikkatini çeken Cenk Tosun'a gelecek cazip bir teklif için şimdiden planlarını yapıyor...
Siyah-beyazlılar, yıldız golcü için ocak ayında iyi teklifler bekliyor. Cenk'i elden çıkarmayı düşünmeyen yönetim, reddedilemeyecek bir teklifin gelmesi durumunda B planını hazırda tutuyor.
Beşiktaş yönetimi, Cenk Tosun giderse, onun boşluğunu katiyen aratmayacak birinci sınıf kalite bir santrforu listesine aldı. Siyah beyazlılar İngiltere Premier Lig'den ayrılması gündemde olan dünyaca ünlü golcüye kanca attı.
Kara Kartal'ın, Olivier Giroud ile ilgilendiği ifade edildi. Beşiktaş, Arsenal'da kalı kalmama konusunda kararsız olan Fransız golcüyü olası bir transfer senaryosunda gündemine alacak.
AYRILIK SİNYALİ VERDİ
Takıma Lacazette'in katlımasıyla forma şansı bulamayan Fransız golcü, ayrılık sinyalinde bulundu. 31 yaşındaki futbolcu, "Nerdeyse her gün aklımda Dünya Kupası var. Sahaya çıktığım her an Dünya Kupası şansımı artırmak için elimden geleni yapıyorum. Sadece ayrılmış olmak için ayrılmak elbette iyi değil. Ama Ocak ayında kendime bu soruyu tekrar soracağım" dedi.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:09
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‘Malum şahıs’ isyanı
Toplam 6
Yorum
ufuk Ultraaslan, GS gibi ulu bir çınarı içten kemiren bir kurt sürüsüdür acilen kendini fesh etmeli,Ayrıca GS malum kişinin arka bahçesi değildir
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Valbuena’dan resital
Toplam 5
Yorum
nihat zaten kalite
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Bize neler oluyor!
Toplam 4
Yorum
GS EY GAFİL!!!! TÜM BÜYÜK MAÇLARI REZİLCE KAYBEDEN BİR T. DİREKTÖR BOZUNTUSUNA SAHİP OLDUKÇA RAHAT EDEMEYCEĞİNİ ANLAYAMADIN MI HALA?
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