İşte Beşiktaş'ın Talisca formülü

Kara Kartal'ın, Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı Talisca'nın sözleşmesi 30 Haziran 2018'de sona eriyor. Başkan Fikret Orman'ın her defasında bonservisini almak için uğraştıklarını açıkladığı Brezilyalı yıldız için belirlenen bütçe ortaya çıktı. Akşam'ın haberine göre; Beşiktaş, 23 yaşındaki süper solak için Benfica'ya 4 yıl içinde toplam 12 milyon euro ödemeyi teklif edecek. Siyah-Beyazlılar, taksitleri 4 eşit parçaya bölerek her sezon için 3 milyon euro ödeyecek.

18 MİLYONLUK OPSİYON

Beşiktaş ile Benfica arasında yapılan anlaşmaya göre, Talisca'nın bonservisi 15 Haziran 2018'e kadar ödenmek kaydıyla 18 milyon euro olarak belirlendi. Ancak Siyah-Beyazlılar'ın, bu parayı kasadan çıkarmaya hiç niyeti yok. Bu yüzden listede başka isimler de yer alıyor.

KAFASINI ÇALIŞTIRIYOR

Talisca, bu sezon Devler Ligi'nde 4 gole imza attı. Sambacı, bu gollerin ikisini kafayla kaydetti. Talisca, bu kulvarda üç kafa golü bulunan M. City'li Stones'un ardından ikinciliği; Cavani, Lukaku, Tolisso, Falcao ve Jorgensen ile paylaşıyor.