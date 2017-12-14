 İşte Beşiktaş'ın Talisca formülü – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    İşte Beşiktaş'ın Talisca formülü

    İşte Beşiktaş'ın Talisca formülü

    Beşiktaş, bonservisini almak istediği Talisca için bütçesini hazırladı. Brezilyalı yıldız için Benfica’ya 4 taksitte 12 milyon euro önerilecek. Her yıl 3 milyon euro verilecek.

    Kara Kartal'ın, Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı Talisca'nın sözleşmesi 30 Haziran 2018'de sona eriyor. Başkan Fikret Orman'ın her defasında bonservisini almak için uğraştıklarını açıkladığı Brezilyalı yıldız için belirlenen bütçe ortaya çıktı. Akşam'ın haberine göre; Beşiktaş, 23 yaşındaki süper solak için Benfica'ya 4 yıl içinde toplam 12 milyon euro ödemeyi teklif edecek. Siyah-Beyazlılar, taksitleri 4 eşit parçaya bölerek her sezon için 3 milyon euro ödeyecek.

    18 MİLYONLUK OPSİYON
    Beşiktaş ile Benfica arasında yapılan anlaşmaya göre, Talisca'nın bonservisi 15 Haziran 2018'e kadar ödenmek kaydıyla 18 milyon euro olarak belirlendi. Ancak Siyah-Beyazlılar'ın, bu parayı kasadan çıkarmaya hiç niyeti yok. Bu yüzden listede başka isimler de yer alıyor.

    KAFASINI ÇALIŞTIRIYOR
    Talisca, bu sezon Devler Ligi'nde 4 gole imza attı. Sambacı, bu gollerin ikisini kafayla kaydetti. Talisca, bu kulvarda üç kafa golü bulunan M. City'li Stones'un ardından ikinciliği; Cavani, Lukaku, Tolisso, Falcao ve Jorgensen ile paylaşıyor.

    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:20
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