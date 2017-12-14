İşte Beşiktaş'ın Talisca formülü
Beşiktaş, bonservisini almak istediği Talisca için bütçesini hazırladı. Brezilyalı yıldız için Benfica’ya 4 taksitte 12 milyon euro önerilecek. Her yıl 3 milyon euro verilecek.
Kara Kartal'ın, Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı Talisca'nın sözleşmesi 30 Haziran 2018'de sona eriyor. Başkan Fikret Orman'ın her defasında bonservisini almak için uğraştıklarını açıkladığı Brezilyalı yıldız için belirlenen bütçe ortaya çıktı. Akşam'ın haberine göre; Beşiktaş, 23 yaşındaki süper solak için Benfica'ya 4 yıl içinde toplam 12 milyon euro ödemeyi teklif edecek. Siyah-Beyazlılar, taksitleri 4 eşit parçaya bölerek her sezon için 3 milyon euro ödeyecek.
18 MİLYONLUK OPSİYON
Beşiktaş ile Benfica arasında yapılan anlaşmaya göre, Talisca'nın bonservisi 15 Haziran 2018'e kadar ödenmek kaydıyla 18 milyon euro olarak belirlendi. Ancak Siyah-Beyazlılar'ın, bu parayı kasadan çıkarmaya hiç niyeti yok. Bu yüzden listede başka isimler de yer alıyor.
KAFASINI ÇALIŞTIRIYOR
Talisca, bu sezon Devler Ligi'nde 4 gole imza attı. Sambacı, bu gollerin ikisini kafayla kaydetti. Talisca, bu kulvarda üç kafa golü bulunan M. City'li Stones'un ardından ikinciliği; Cavani, Lukaku, Tolisso, Falcao ve Jorgensen ile paylaşıyor.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:20
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Çotanak turu kaptı: 2-2
Toplam 1
Yorum
adalet Alanya en az 2-3 tane transfer yapmaz ise Ptt 1 ligin yolunu tutar.Benden söylemesi.Defans,orta saha ve santrafor alması lazım.
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Eto'o Fener yolunda
Toplam 3
Yorum
gkhan Huzurevine çevirmeyin su takımı !!
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City'den Yusuf Yazıcı için servet!..
Toplam 3
Yorum
Gerçekler Transfer sezonu açılıyor, yine şişirmeler reklamlar başladı, gerçekçi olmak yerine kendimizi kandırıyoruz, bu paraları kimse vermez.
İşte Beşiktaş'ın Talisca formülü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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